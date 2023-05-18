Армія рф втрачає ініціативу в районі Бахмута - ISW

росія та Україна визнають, що продовжуються обмежені українськи контратаки під Бахмутом.

Армія рф втрачає ініціативу в районі Бахмуту попри слабкий характер контрата ЗСУ.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни ISW.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські війська просуваються на невстановлених напрямках на флангах Бахмута.

Представник Східного угруповання Сергій Череватий заявив, що захисники за минулу добу просунулися до 500 метрів на Бахмутському напрямку і продовжують наступати на фланги.

Міноборони рф в свою чергу заявило, що російські повітряно-десантні війська досягли незначного просування, але визнало продовження українських контратак на флангах Бахмута.

Крім того глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин спростував заяву Міноборони про територіальні досягнення і розкритикував МО за хибне подання відступу як захоплення нових позицій.

"Один з відомих мілблогерів поскаржився, що російські війська тепер повинні реагувати на українські дії, маючи на увазі, що російські війська втрачають ініціативу в районі Бахмута попри обмежений характер українських контратак в цьому районі", - написаді в ISW.