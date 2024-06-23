Армія рф знову атакувала Харків: є перебої зі світлом, зупинилось метро і відомо про жертву
Наразі відомо про загиблих, повідомляє мер Харкова Ігор Терехов в Telegram-каналі.
"У Харкові вибухи. Місто під обстрілом КАБів. Будьте обережні!!!", - йдеться в дописі.
Терехов написав, що авіаудар прийшовся по приватному сектору міста.
"Один з ударів прийшовся по приватному сектору міста. Маємо інформацію про загиблих", - написав мер.
Влучання було в двох районах: Шевченківській і Холодногірський райони. Вже відомо про загиблих, але інформація уточнюється.
"Крім цього, хочу сказати, що на жаль немає енергопостачання в половині міста. Зупинилось метро, наземний електротранспорт. Зараз працюємо над тим, щоб випустити на маршрути автобуси", - розповів Терехов в ефірі національного телемарафону.
Нагадаємо, що вчора окупанти вдарили по Харкову.
Загинуло щонайменше двоє людей.