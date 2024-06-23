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Армія рф знову атакувала Харків: є перебої зі світлом, зупинилось метро і відомо про жертву

23 червня 2024, 16:16
Армія рф знову атакувала Харків: є перебої зі світлом, зупинилось метро і відомо про жертву
defence-ua.com
Сьогодні росія завдала чергового удару по місту Харків керованими авіабомбамі.

Наразі відомо про загиблих, повідомляє мер Харкова Ігор Терехов в Telegram-каналі. 

"У Харкові вибухи. Місто під обстрілом КАБів. Будьте обережні!!!", - йдеться в дописі. 

Терехов написав, що авіаудар прийшовся по приватному сектору міста.

"Один з ударів прийшовся по приватному сектору міста. Маємо інформацію про загиблих", - написав мер.

Влучання було в двох районах: Шевченківській і Холодногірський райони. Вже відомо про загиблих, але інформація уточнюється.

"Крім цього, хочу сказати, що на жаль немає енергопостачання в половині міста. Зупинилось метро, наземний електротранспорт. Зараз працюємо над тим, щоб випустити на маршрути автобуси", - розповів Терехов в ефірі національного телемарафону.

Нагадаємо, що вчора окупанти вдарили по Харкову.

Загинуло щонайменше двоє людей.

 
війна в Україніатака рфХарків

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