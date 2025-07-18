Армія США хоче вдосконалити свої можливості у випадку можливої війни в європейських країнах-членах НАТО

Американські військові та європейські країни-члени НАТО починають реалізовувати новий план "Східна флангова лінія стримування", яка має на меті зміцнити наземний потенціал та оборонно-промислову взаємодію в межах Альянсу.

Такий план передбачає створення "єдиної пускової установки" під час можливі типи боєприпасів та розгортання координації дій військових через "хмарні" системи збору даних.

Водночас у Defense Express наголосили, що в цьому випадку фактично йдеться про концепцію, в межах якої основним ударним інструментом буде пускова установка, з якої теоретично можна буде стріляти майже всім - від дронів-камікадзе та до керованих ракет. А щодо обміну даними між підрозділами, то його буде "заведено" у "хмарну" систему.

"Тобто в даному випадку мова про технологічність, яка має служити мінімізації витрати ресурсів на воєнну присутність США в Європі за умовно мирного часу та на ведення бойових дій в разі "великої війни" проти рф", - підкреслили у матеріалі.

Також в Defense News підкреслили, що європейські країни-учасники НАТО начебто вже придбали платформу штучного інтелекту Maven Smart System від компанії Palantir.

За словами аналітиків Defense Express, наразі конкретний функціонал цієї системи невідомий, але вони припускають, що в цьому випадку може йти мова про більш просунутий аналог систему обміну даними Link 16.

"Американські військові поставили перед собою завдання "мінімізувати вартість систем", і схоже, що в даному випадку траєкторія пішла максималістським шляхом - тобто зробити просто "єдину пускову установку", із якої можна буде стріляти буквально усім. Питання про конфігурацію виконання (тобто мобільна чи стаціонарна), ймовірно, було відсунуте на другий план", - підкреслили у виданні.