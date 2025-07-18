Армія США хоче вдосконалити свої можливості у випадку можливої війни в європейських країнах-членах НАТО
18 липня 2025, 14:07
Фото: UNSPLASH
США хочуть створити "єдину пускову установку", з якої можна буде стріляти майже всім
Американські військові та європейські країни-члени НАТО починають реалізовувати новий план "Східна флангова лінія стримування", яка має на меті зміцнити наземний потенціал та оборонно-промислову взаємодію в межах Альянсу.
Про це розповів командувач американськими силами (U.S. Army Europe and Africa commander) генерал Крістофер Донах’ю, передає Defense News.
Такий план передбачає створення "єдиної пускової установки" під час можливі типи боєприпасів та розгортання координації дій військових через "хмарні" системи збору даних.
Водночас у Defense Express наголосили, що в цьому випадку фактично йдеться про концепцію, в межах якої основним ударним інструментом буде пускова установка, з якої теоретично можна буде стріляти майже всім - від дронів-камікадзе та до керованих ракет. А щодо обміну даними між підрозділами, то його буде "заведено" у "хмарну" систему.
"Тобто в даному випадку мова про технологічність, яка має служити мінімізації витрати ресурсів на воєнну присутність США в Європі за умовно мирного часу та на ведення бойових дій в разі "великої війни" проти рф", - підкреслили у матеріалі.
Також в Defense News підкреслили, що європейські країни-учасники НАТО начебто вже придбали платформу штучного інтелекту Maven Smart System від компанії Palantir.
За словами аналітиків Defense Express, наразі конкретний функціонал цієї системи невідомий, але вони припускають, що в цьому випадку може йти мова про більш просунутий аналог систему обміну даними Link 16.
"Американські військові поставили перед собою завдання "мінімізувати вартість систем", і схоже, що в даному випадку траєкторія пішла максималістським шляхом - тобто зробити просто "єдину пускову установку", із якої можна буде стріляти буквально усім. Питання про конфігурацію виконання (тобто мобільна чи стаціонарна), ймовірно, було відсунуте на другий план", - підкреслили у виданні.
Своєю чергою Донах'ю сказав, що саме така структура рішення є вирішенням "проблеми маси та імпульсу", яку під час війни проти України змогла створити росія.
"№Ну, а в свою чергу така концепція народилась із переосмислення досвіду бойових дій на теренах нашої країни, де практика показала, що "море можна завойовувати із землі, і також із землі можна проривати "зону закритого доступу" A2AD"", - підсумували в Defense Express.