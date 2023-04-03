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ПОЛІТИКА

Армія США уклала ракетний контракт на суму до $4,5 млрд для стримування Китаю

03 квітня 2023, 22:00
Армія США уклала ракетний контракт на суму до $4,5 млрд для стримування Китаю
США
Пентагон сподівається наростити запаси ракет Hellfire, сподіваючись стримати таким чином Китай.

Армія США уклала багаторічний контракт на виробництво багатоцільових керованих ракет на 4,5 мільярда доларів.

Про це повідомляє Reuters.

"Контракт, загальна вартість якого в перший рік його дії складе 439 мільйонів доларів, є однією з перших багаторічних стадій закупівель високоточних боєприпасів", - йдеться у матеріалі.

Reuters зазначає, що Пентагон сподівається наростити запаси ракет Hellfire, сподіваючись стримати таким чином Китай. У березні президент США Джо Байден запросив 842 мільярди доларів для Пентагону і 44 мільярди доларів для програм, пов'язаних з обороною у ФБР, Міністерстві енергетики США та інших агентств.

Lockheed Martin додала, що контракт також пропонує три додаткові винагороди, які надійдуть наприкінці 2023 року. Це дозволить збільшити загальну вартість контракту до 4,5 мільярда доларів протягом наступних чотирьох років.

AGM-114 Hellfire - американська керована протитанкова ракета класу "повітря-земля", що запускається із закритої позиції без прямого візуального контакту з ціллю. Скеровується на мету променем лазера або іншими системами. Застосовується з гелікоптерів (AH-64 Apache), літаків, безпілотних апаратів (Northrop Grumman MQ-8), наземних транспортних засобів (HMMWV). Дальність AGM-114 Hellfire є найбільшою серед аналогічної зброї США.

Нагадаємо, США на цьому тижні відправлять новий пакет допомоги для України.

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