Артисти, що гастролювали в РФ, не можуть брати участь у фіналі Нацвідбору
"Національний відбір на "Євробачення-2019", на жаль, уже став частиною гібридної війни Росії проти України. Унаслідок участі у відборі артистів, що гастролюють на території держави-агресора або не визнають територіальної цілісності України", - заявив міністр.
Національний відбір на «Євробачення-2019», на жаль, УЖЕ став частиною гібридної війни Росії проти України. Унаслідок участі у відборі артистів, що гастролюють на території держави-агресора або не визнають територіальної цілісності України 1/2— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 23 лютого 2019 р.
"Тому, аби ситуація не зайшла у глухий кут, підтримую тих, хто вважає, що з огляду на негативний суспільний резонанс та загрози інформаційній безпеці України, такі артисти не можуть брати участі у конкурсній частині фіналу національного відбору на "Євробачення-2019"", - написав він.
Тому, аби ситуація не зайшла у глухий кут, підтримую тих, хто вважає, що з огляду на негативний СУСПІЛЬНИЙ резонанс та загрози інформаційній безпеці України, такі артисти не можуть брати участі у конкурсній частині Фіналу Національного відбору на «Євробачення-2019» 2/2— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 23 лютого 2019 р.
Кириленко також назвав "потужною та обґрунтованою позицією" оприлюднену громадським рухом "Відсіч" заяву, в якій стверджується, що троє з шести фіналістів нацвідбору на "Євробачення" (MARUV, YUKO, ANNA MARIA) є "відвертими колаборантами".
Раніше віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко пропонував зобов’язати організаторів концертів попереджати правоохоронні органи про запрошення в Україну російських артистів.
Також Кириленко запропонував запровадити публічний реєстр українських артистів та діячів культури, які гастролюють у країні-агресорі Росії, та зобов’язати їх платити військовий збір.
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