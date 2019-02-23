Артисти, що гастролювали в РФ, не можуть брати участь у фіналі Нацвідбору

Віце-прем'єр, міністр культури В'ячеслав Кириленко вважає, що артисти, які гастролювали в РФ або не визнають територіальної цілісності України не можуть брати участі в фіналі національного відбору на "Євробачення-2019".

"Національний відбір на "Євробачення-2019", на жаль, уже став частиною гібридної війни Росії проти України. Унаслідок участі у відборі артистів, що гастролюють на території держави-агресора або не визнають територіальної цілісності України", - заявив міністр.

Національний відбір на «Євробачення-2019», на жаль, УЖЕ став частиною гібридної війни Росії проти України. Унаслідок участі у відборі артистів, що гастролюють на території держави-агресора або не визнають територіальної цілісності України 1/2 — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 23 лютого 2019 р.

"Тому, аби ситуація не зайшла у глухий кут, підтримую тих, хто вважає, що з огляду на негативний суспільний резонанс та загрози інформаційній безпеці України, такі артисти не можуть брати участі у конкурсній частині фіналу національного відбору на "Євробачення-2019"", - написав він.

Тому, аби ситуація не зайшла у глухий кут, підтримую тих, хто вважає, що з огляду на негативний СУСПІЛЬНИЙ резонанс та загрози інформаційній безпеці України, такі артисти не можуть брати участі у конкурсній частині Фіналу Національного відбору на «Євробачення-2019» 2/2 — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 23 лютого 2019 р.

Кириленко також назвав "потужною та обґрунтованою позицією" оприлюднену громадським рухом "Відсіч" заяву, в якій стверджується, що троє з шести фіналістів нацвідбору на "Євробачення" (MARUV, YUKO, ANNA MARIA) є "відвертими колаборантами".

Раніше віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко пропонував зобов’язати організаторів концертів попереджати правоохоронні органи про запрошення в Україну російських артистів.

Також Кириленко запропонував запровадити публічний реєстр українських артистів та діячів культури, які гастролюють у країні-агресорі Росії, та зобов’язати їх платити військовий збір.