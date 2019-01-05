Ассанжа засудили до 50 тижнів ув'язнення за порушення умов виходу під заставу

Тоді Ассанж сховався в посольстві Еквадору і не з'явився в суд у належний час

Суд в Лондоні засудив засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа до 50 тижнів (11 з половиною місяців) ув'язнення за порушення умов звільнення під заставу у 2012 році.

Під час засідання суду адвокат Ассанжа Марк Саммерс зазначив, що в його клієнта були побоювання екстрадиції в США, саме тому він попросив притулку в посольстві Еквадору, повідомляє АFP.

Захисник передав судді лист з вибаченнями від Ассанжа. В ньому зокрема йдеться: "Я зіткнувся за жахливими обставинами. Я зробив те, що вважав найкращим і, можливо, єдиним можливим для мене".

Саммерс також попросив суддю врахувати той факт, що засновник WikiLeaks 7 років провів у закритому приміщенні, не пристосованому для життя, не бачив сонячного світла і страждав від низки хвороб.

Під будівлею суду зібралися прихильники Ассанжа, що вимагають його звільнення.

2 травня, стосовно Ассанжа буде ще одне судове засідання. Там суд розглядатиме питання про його екстрадицію в США