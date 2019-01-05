Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Ассанжа засудили до 50 тижнів ув'язнення за порушення умов виходу під заставу

Тоді Ассанж сховався в посольстві Еквадору і не з'явився в суд у належний час
Суд в Лондоні засудив засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа до 50 тижнів (11 з половиною місяців) ув'язнення за порушення умов звільнення під заставу у 2012 році.
Ассанжа засудили до 50 тижнів ув Джуліан Ассанж. Фото: AFP

Під час засідання суду адвокат Ассанжа Марк Саммерс зазначив, що в його клієнта були побоювання екстрадиції в США, саме тому він попросив притулку в посольстві Еквадору, повідомляє АFP.

Захисник передав судді лист з вибаченнями від Ассанжа. В ньому зокрема йдеться: "Я зіткнувся за жахливими обставинами. Я зробив те, що вважав найкращим і, можливо, єдиним можливим для мене".

Саммерс також попросив суддю врахувати той факт, що засновник WikiLeaks 7 років провів у закритому приміщенні, не пристосованому для життя, не бачив сонячного світла і страждав від низки хвороб.

Під будівлею суду зібралися прихильники Ассанжа, що вимагають його звільнення.

2 травня, стосовно Ассанжа буде ще одне судове засідання. Там суд розглядатиме питання про його екстрадицію в США

Нагадаємо, Джуліан Ассанж провів у посольстві Еквадору в Лондоні сім років, але 11 квітня 2019 року його позбавили притулку, а потім і громадянства цієї країни.

Після цього його заарештувала британська влада за відмову з'явитися в суд у 2012 році. Тепер Ассанжу може загрожувати екстрадиція в США, де його звинувачують у змові з метою комп'ютерного злому.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 05 2019 14:02
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Війна за голови". Окупація Донбасу очима активістки з Донецька

"Війна за голови". Окупація Донбасу очима активістки з Донецька

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.