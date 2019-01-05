Ассанжа засудили до 50 тижнів ув'язнення за порушення умов виходу під заставу
Під час засідання суду адвокат Ассанжа Марк Саммерс зазначив, що в його клієнта були побоювання екстрадиції в США, саме тому він попросив притулку в посольстві Еквадору, повідомляє АFP.
Захисник передав судді лист з вибаченнями від Ассанжа. В ньому зокрема йдеться: "Я зіткнувся за жахливими обставинами. Я зробив те, що вважав найкращим і, можливо, єдиним можливим для мене".
Саммерс також попросив суддю врахувати той факт, що засновник WikiLeaks 7 років провів у закритому приміщенні, не пристосованому для життя, не бачив сонячного світла і страждав від низки хвороб.
Під будівлею суду зібралися прихильники Ассанжа, що вимагають його звільнення.
2 травня, стосовно Ассанжа буде ще одне судове засідання. Там суд розглядатиме питання про його екстрадицію в США
Нагадаємо, Джуліан Ассанж провів у посольстві Еквадору в Лондоні сім років, але 11 квітня 2019 року його позбавили притулку, а потім і громадянства цієї країни.
Після цього його заарештувала британська влада за відмову з'явитися в суд у 2012 році. Тепер Ассанжу може загрожувати екстрадиція в США, де його звинувачують у змові з метою комп'ютерного злому.
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