AstraZeneca призупиняє випробування вакцини від коронавірусу через хворобу одного з волонтерів
Фармацевтична компанія AstraZeneca призупиняє усі клінічні випробування вакцини від коронавірусу, яку розробляють при Університеті Оксфорду, у зв’язку з хворобою одного з волонтерів, що потенційно може бути побічною реакцію на вакцину.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Financial Times.
Симптоми з'явилися у людини, що бере участь в випробуваннях вакцини у Британії. Загалом до 2-3 стадії досліджень залучені тисячі волонтерів у всьому світі, з них лише у США - близько 30 тисяч.
Компанія заявила, що детально з’ясує причини захворювання волонтера та спробує, аби це не спричинило значної затримки у подальших дослідженнях.
"Це звичайний порядок дій, який передбачено для випадків, коли під час випробування у волонтерів виникає непояснювана хвороба - щоб забезпечити чесність випробувань. Під час масштабних випробувань, хвороби можуть виникати і випадково, але такі випадки потребують детальної перевірки", - зазначив речник AstraZeneca.
AstraZeneca стала однією з перших компаній, які заявили про успіх масштабних випробувань вакцини від COVID-19.
30 мільйонів доз майбутньої вакцини від компанії вже законтрактувала Британія, а Єврокомісія - 300 мільйонів доз.
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