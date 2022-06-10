RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Астронавти взяли на орбіту ляльку Ейнштейна, щоб довести одне з міркувань фізика

члени екіпажу космічного корабля SpaceX Dragon "Endurance" обрали плюшеву іграшку у вигляді покійного фізика-теоретика як індикатор невагомості
Астронавти взяли на орбіту ляльку Ейнштейна, щоб довести одне з міркувань фізика

Астронавти взяли на орбіту ляльку Ейнштейна, щоб продемонструвати "найщасливішу думку" фізика.

Як повідомляє Space, цього разу члени екіпажу космічного корабля SpaceX Dragon "Endurance" обрали як індикатор невагомості плюшеву іграшку у вигляді покійного фізика-теоретика. 

Плаваючи на кінці троса, лялька не лише підтвердила, що астронавти місії Crew-5 безпечно прямують до Міжнародної космічної станції, але й те, що одне з міркувань Ейнштейна справді було правдою.

"Через пару років після того, як він розробив новаторську спеціальну теорію відносності, Ейнштейн, на його думку, все ще мав кілька питань, які треба було звести докупи", – розповідає пілот Crew-5, астронавт NASA Джош Кассада.

За його словами, коли фізик ще не був відомим та працював у патентному бюро, він мав одну з "найщасливіших думок за все своє життя", що людина у вільному падінні не відчуває власної ваги. Це сталося у 1907 році – за понад 50 років до першого польоту людини в космос.

Ця думка, а також деякі інші, на які він спирався, привели до загальної теорії відносності та нашого розуміння гравітації та кривизни простору-часу, пояснює Кассада.
 

Тепер Ейнштейн приєднався до невеликої, але постійно зростаючої колекції ляльок, які літали в місіях SpaceX на космічну станцію. Попередніми індикаторами невагомості були плюшевий глобус Землі, динозавр з блискітками, малюк Йода, пінгвіненя, пара черепах, плюшева собака і мавпа.

Напередодні повідомлялось, що SpaceX і NASA відправили чотирьох астронавтів на МКС.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 10 2022 11:31
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Електричні машинарки знов рятують енергосистему. Що створили Едісон, Джейкобс з Роджерсоном та Віра Ханенко понад 100 років тому

Електричні машинарки знов рятують енергосистему. Що створили Едісон, Джейкобс з Роджерсоном та Віра Ханенко понад 100 років тому

Акумулятори телефонів Samsung знову можуть вибухати. Варто перевірити свій телефон

Акумулятори телефонів Samsung знову можуть вибухати. Варто перевірити свій телефон

Іранські БПЛА та ударні дрони, до створення яких причетні Китай та австрійський виробник двигунів – Том Купер, частина 3

Іранські БПЛА та ударні дрони, до створення яких причетні Китай та австрійський виробник двигунів – Том Купер, частина 3

Том Купер про іранські БПЛА на полі бою в Україні. Не зовсім іранські, а трохи китайські… Частина 2

Том Купер про іранські БПЛА на полі бою в Україні. Не зовсім іранські, а трохи китайські… Частина 2

Том Купер про іранські БПЛА. Від Ісламської революції до поля бою в Україні. Частина 1

Том Купер про іранські БПЛА. Від Ісламської революції до поля бою в Україні. Частина 1

Розроблено в Україні для знищення росіян. Три безпілотники, антидрон, електробайк для NLAW та бронеплити з конопель "Софія"

Розроблено в Україні для знищення росіян. Три безпілотники, антидрон, електробайк для NLAW та бронеплити з конопель "Софія"

В Євросоюзі як вдома: про роумінг в країнах ЄС відтепер можна забути. Як виглядатимуть роумінгові пакети мобільних операторів

В Євросоюзі як вдома: про роумінг в країнах ЄС відтепер можна забути. Як виглядатимуть роумінгові пакети мобільних операторів

Презентовано новий iPhone. Три аргументи за покупку 14 Pro і три – на користь його попередника

Презентовано новий iPhone. Три аргументи за покупку 14 Pro і три – на користь його попередника

Чіпів не вистачає. путін бореться за високотехнологічні запчастини, поки його збройний арсенал перетворюється на попіл – Politico

Чіпів не вистачає. путін бореться за високотехнологічні запчастини, поки його збройний арсенал перетворюється на попіл – Politico

В Енергодарі знов потужний вибух. За крок до радіаційної катастрофи при повній безпорадності ядерних інституцій

В Енергодарі знов потужний вибух. За крок до радіаційної катастрофи при повній безпорадності ядерних інституцій

1 вересня 2022 - маневрова війна для початківців. Том Купер пояснює як варто розуміти маневрову війну і прорив українців на півдні

1 вересня 2022 - маневрова війна для початківців. Том Купер пояснює як варто розуміти маневрову війну і прорив українців на півдні

Як відставний бос МІ-6, його друзі-прихильники Брекзиту та відомий марксист стали мішенями у війні росії проти України

Як відставний бос МІ-6, його друзі-прихильники Брекзиту та відомий марксист стали мішенями у війні росії проти України

Найбільші, найкращі, найпотужніші: що придбав волонтерський фонд Притули. Та 5 крутих "пташок", що отримали військові за донати

Найбільші, найкращі, найпотужніші: що придбав волонтерський фонд Притули. Та 5 крутих "пташок", що отримали військові за донати

Коли російські ракети вдарили по Україні, захід все ще надавав росії компоненти для них - Reuters

Коли російські ракети вдарили по Україні, захід все ще надавав росії компоненти для них - Reuters

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.