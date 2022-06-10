Астронавти взяли на орбіту ляльку Ейнштейна, щоб довести одне з міркувань фізика

члени екіпажу космічного корабля SpaceX Dragon "Endurance" обрали плюшеву іграшку у вигляді покійного фізика-теоретика як індикатор невагомості

Астронавти взяли на орбіту ляльку Ейнштейна, щоб продемонструвати "найщасливішу думку" фізика.

Як повідомляє Space, цього разу члени екіпажу космічного корабля SpaceX Dragon "Endurance" обрали як індикатор невагомості плюшеву іграшку у вигляді покійного фізика-теоретика.

Плаваючи на кінці троса, лялька не лише підтвердила, що астронавти місії Crew-5 безпечно прямують до Міжнародної космічної станції, але й те, що одне з міркувань Ейнштейна справді було правдою.

"Через пару років після того, як він розробив новаторську спеціальну теорію відносності, Ейнштейн, на його думку, все ще мав кілька питань, які треба було звести докупи", – розповідає пілот Crew-5, астронавт NASA Джош Кассада.

За його словами, коли фізик ще не був відомим та працював у патентному бюро, він мав одну з "найщасливіших думок за все своє життя", що людина у вільному падінні не відчуває власної ваги. Це сталося у 1907 році – за понад 50 років до першого польоту людини в космос.

Ця думка, а також деякі інші, на які він спирався, привели до загальної теорії відносності та нашого розуміння гравітації та кривизни простору-часу, пояснює Кассада.

Тепер Ейнштейн приєднався до невеликої, але постійно зростаючої колекції ляльок, які літали в місіях SpaceX на космічну станцію. Попередніми індикаторами невагомості були плюшевий глобус Землі, динозавр з блискітками, малюк Йода, пінгвіненя, пара черепах, плюшева собака і мавпа.

Напередодні повідомлялось, що SpaceX і NASA відправили чотирьох астронавтів на МКС.