Астрономи показали, як "танцюють" зірки навколо чорної діри

Група астрономів завдяки проєкту Dark Energy Survey у міжамериканській обсерваторії «Серро-Тололо» (Чилі) зробила світлину спіральної галактики NGC 1566.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Space.com.

Галактика, яка отримала назву «Іспанський танцівник» через свою незвичайну форму, розташована у сузір'ї Золота Риба за близько 70 мільйонів світлових років від Землі.

Яскраво-блакитний колір «рук» галактики позначає на світлині ланцюжки яскравих молодих зірок, які розділені темними смугами пилу у той час як червоніші області ближче до центру галактики багаті на більш старіші зірки.

Невидимою в ядрі галактики залишається активна надмасивна чорна діра, яка випромінює різну кількість світла.

Зазначається, що нині NGC 1566 представляє особливий інтерес для вчених, оскільки це одна з 19 галактик, які нещодавно запущений космічний телескоп NASA «Джеймс Вебб» досліджуватиме в рамках проєкту, зосередженого на пилових хмарах сусідніх галактик.

Як повідомляв Укрінформ, телескоп Hubble зробив знімок приголомшливої пари взаємодіючих галактик Arp 298, яка розташована в сузір'ї Пегас.