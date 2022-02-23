ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИГрупа астрономів завдяки проєкту Dark Energy Survey у міжамериканській обсерваторії «Серро-Тололо» (Чилі) зробила світлину спіральної галактики NGC 1566.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Астрономи показали, як "танцюють" зірки навколо чорної діри
Фото: Dark Energy Survey/DOE/FNAL/DECam/CTIO/NOIRLab/NSF/AURA/T.A
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Space.com.
Галактика, яка отримала назву «Іспанський танцівник» через свою незвичайну форму, розташована у сузір'ї Золота Риба за близько 70 мільйонів світлових років від Землі.
Яскраво-блакитний колір «рук» галактики позначає на світлині ланцюжки яскравих молодих зірок, які розділені темними смугами пилу у той час як червоніші області ближче до центру галактики багаті на більш старіші зірки.
Невидимою в ядрі галактики залишається активна надмасивна чорна діра, яка випромінює різну кількість світла.
Зазначається, що нині NGC 1566 представляє особливий інтерес для вчених, оскільки це одна з 19 галактик, які нещодавно запущений космічний телескоп NASA «Джеймс Вебб» досліджуватиме в рамках проєкту, зосередженого на пилових хмарах сусідніх галактик.
Як повідомляв Укрінформ, телескоп Hubble зробив знімок приголомшливої пари взаємодіючих галактик Arp 298, яка розташована в сузір'ї Пегас.
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