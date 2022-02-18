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Астрономи виявили радіогалактику, що в 100 разів більша за Чумацький Шлях

Астрономи назвали галактику, яка знаходиться за три млрд світлових років від Землі, Алкіоней - на честь сина Урана
Міжнародна група вчених під час спостережень випадково виявила у космосі нову радіогалактику з діаметром щонайменше 16 мільйонів світлових років.
Астрономи виявили радіогалактику, що в 100 разів більша за Чумацький Шлях Фото: NASA

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Space.com.

Відкриття стало можливим завдяки даним мережі радіотелескопів Low-Frequency Array (LOFAR), розташованих по всій Європі.

Астрономи назвали галактику, яка знаходиться за три млрд світлових років від Землі, Алкіоней - на честь сина Урана, який у давньогрецькій міфології був богом Неба.

Зазначається, що радіогалактики містять у своєму ядрі надмасивні чорні діри. Коли речовини потрапляє в чорну діру, вона виділяє енергію у вигляді двох радіоструменів з протилежних сторін від центру галактики, також відомого як активне галактичне ядро.

Матеріал, що викидається в космос цими двома реактивними потоками, включає матерію для утворення нових зірок. Подорожуючи майже зі швидкістю світла, цей матеріал нагрівається і розчиняється в плазмі, що світиться в радіосвітлі, яке LOFAR і зміг виявити.

Діаметр цієї надмасивної радіогалактики становить щонайменше 16 мільйонів світлових років, що перевищує діаметр нашої галактики Чумацький Шлях у 100 разів. Таким чином Алкіоней наразі є найбільшою відомою структурою галактичного походження.

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18 02 2022 15:10
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