Астрономи знайшли дві нові планети у зоряній системі Kepler-451

Kepler-451 знаходиться за 1 336 світлових років від Землі

Група астрономів із Університету Анкари (Туреччина) виявила дві нові планети у Kepler-451, зоряній системі, що складається з двох зірок, які обертаються навколо їх загального центру інерції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє technoscience.

Kepler-451 знаходиться за 1 336 світлових років від Землі.

За словами керівника Департаменту астрології та космічних наук, професора Селіма Османа Селама, обидва космічні об’єкти є планетами-гігантами.

Планети дуже великі, одна з них вдвічі більша за Юпітер, а друга у 1,5 раза. Крім того, на одній планеті рік триває 43 дні, тоді як на іншій 1800 днів.

На цих двох нових планетах життя неможливе, оскільки вони є газовими гігантами.

Як повідомляв Укрінформ, група астрономів завдяки дуже великому телескопу Європейської південної обсерваторії в Чилі знайшли планету, яка знаходиться в системі найближчої до Сонця зірки - Проксима Центавра.