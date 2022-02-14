ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИГрупа астрономів із Університету Анкари (Туреччина) виявила дві нові планети у Kepler-451, зоряній системі, що складається з двох зірок, які обертаються навколо їх загального центру інерції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Астрономи знайшли дві нові планети у зоряній системі Kepler-451
Kepler-451 знаходиться за 1 336 світлових років від Землі
космос
Як передає Укрінформ, про це повідомляє technoscience.
Kepler-451 знаходиться за 1 336 світлових років від Землі.
За словами керівника Департаменту астрології та космічних наук, професора Селіма Османа Селама, обидва космічні об’єкти є планетами-гігантами.
Планети дуже великі, одна з них вдвічі більша за Юпітер, а друга у 1,5 раза. Крім того, на одній планеті рік триває 43 дні, тоді як на іншій 1800 днів.
На цих двох нових планетах життя неможливе, оскільки вони є газовими гігантами.
Як повідомляв Укрінформ, група астрономів завдяки дуже великому телескопу Європейської південної обсерваторії в Чилі знайшли планету, яка знаходиться в системі найближчої до Сонця зірки - Проксима Центавра.
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14 02 2022 15:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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