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Астрономи знайшли дві нові планети у зоряній системі Kepler-451

Kepler-451 знаходиться за 1 336 світлових років від Землі
Група астрономів із Університету Анкари (Туреччина) виявила дві нові планети у Kepler-451, зоряній системі, що складається з двох зірок, які обертаються навколо їх загального центру інерції.
Астрономи знайшли дві нові планети у зоряній системі Kepler-451 космос
Як передає Укрінформ, про це повідомляє technoscience.
 
Kepler-451 знаходиться за 1 336 світлових років від Землі.
 
За словами керівника Департаменту астрології та космічних наук, професора Селіма Османа Селама, обидва космічні об’єкти є планетами-гігантами.
 
Планети дуже великі, одна з них вдвічі більша за Юпітер, а друга у 1,5 раза. Крім того, на одній планеті рік триває 43 дні, тоді як на іншій 1800 днів.
 
На цих двох нових планетах життя неможливе, оскільки вони є газовими гігантами.
 
Як повідомляв Укрінформ, група астрономів завдяки дуже великому телескопу Європейської південної обсерваторії в Чилі знайшли планету, яка знаходиться в системі найближчої до Сонця зірки - Проксима Центавра.
 
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14 02 2022 15:27
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