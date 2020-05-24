Астрономи знайшли найдавнішу спіральну галактику,що утворилась через 1,5 млрд років після Великого вибуху

Науковці вважали, що у той час у Всесвіті не мало бути таких галактик

Астрономи виявили віддалену спіральну галактику "Диск Вулфа", яка утворилась через 1,5 мільярди років після Великого вибуху.

Про це повідомляє National Radio Astronomy Observatory, зазначає "Громадське".

Художнє зображення спіральної галактики "Диск Вулфа"

Фото: NRAO/AUI/NSF

Вчені назвали галактику DLA0817g "Диском Вулфа" на честь американського астрофізика Артура Вулфа, який декілька років тому був один із відкривачів галактику. На думку вчених, "Диск Вулфа" утворився через 1,5 мільярди років після Великого вибуху - це на мільярд років раніше, ніж галактика A1689B11, яку раніше вважали найдавнішою спіральною галактикою.

Відкриття Диска Вулфа може змінити підхід астрономів до вивчення виникнення галактик, які передбачають, що великі галактики у ранній період розвитку Всесвіту утворилися завдяки злиттю менших галактик і гарячих скупчень газу. На думку вчених, найдавніша спіральна галактика утворилась внаслідок постійного накопичення холодного газу.

У більшості моделей диск галактики сформується приблизно через 6 мільярдів років після Великого вибуху, тобто на 4,7 мільярда років пізніше, ніж сформувався "Диск Вулфа".

Нові знімки галактики підтвердили, що у неї сформувався диск, який обертається приблизно з тією ж швидкістю, що і Чумацький Шлях. Але DLA0817g виявилася меншою за нашу галактику: її масу оцінюють у 72 мільярди мас Сонця, тоді як маса Чумацького Шляху більше трильйона сонячних мас. А ось швидкість зореутворення в ній вища.

Спіральні галактики - різновид галактик, найвиразнішою особливістю яких є наявність спіральної структури в диску. Диск є плоским утворенням, що обертається, яке складається з міжзоряної речовини, молодих зір "Населення I" і розсіяних зоряних скупчень.

Нагадаємо, що NASA показала "газовий міст" між скупченням двох галактик