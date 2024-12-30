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В НАТО кажуть, що атака рф може спричинити "значні" втрати – ЗМІ

30 грудня 2024, 11:06
В НАТО кажуть, що атака рф може спричинити
Україна НАТО
На сьогодні існує "реальна перспектива" неконвенційного нападу з боку рф з "значними" жертвами.

За словами заступника помічника генерального секретаря Альянсу, НАТО перебуває в ситуації "кип’ятої жаби", адже ймовірні російські гібридні атаки розповзаються до рівня, який був би "абсолютно неприйнятним" п’ять років тому.

Про це заявив у інтерв’ю Sky News виконуючи обов’язки помічника генерального секретаря НАТО з питань інновацій, гібридних технологій та кіберпростору Джеймс Аппатурай.

"Існує "реальна перспектива" того, що нетрадиційний напад рф на НАТО – такий як диверсія або підпал – призведе до "значних" жертв", - сказав він.

Він займається оновленням стратегії НАТО з відстеження і стримування так званої гібридної війни, зазначив, які члени Альянсу мають чітко розуміти між собою і давати це зрозуміти Москві, який рівень ворожих дій у "сірій зоні" може спровокувати відповідь союзників, включно із застосуванням військової сили. 

За словами Аппатура, 32 країни - члени НАТО вже перебувають у ситуації "жаби в окропі" з огляду на зростаючі гібридні атаки рф у Європі, США і Канаді. 

Також зросла кількість більш "кінетичних" дій – таких як перерізання життєво важливих підводних кабелів, диверсії проти будівель та встановлення запалювальних пристроїв у вантаж літаків – після того, як росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

"Ми точно можемо нарахувати десятки. До 100 точно. Але є ще багато зірваних змов", - заявив Аппатурай.

За його словами, збільшення кількості атак стало відповіддю кремля на військову підтримку України з боку Заходу, а також через переконання москви, що Захід налаштований антиросійськи, що, за словами чиновника, не відповідає дійсності.

 

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