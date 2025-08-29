Атака рф на Київ показала, що дипломатія Трампа не вплинула на плани путіна – NYT

Масований удар по столиці України стався менш ніж через два тижні, через 13 днів, після зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором владіміром путіним на Алясці.

російська атака на Київ 28 серпня, внаслідок якої 23 людини загинули та 53 — поранено, продемонструвала, що нещодавні дипломатичні зусилля США мало вплинули на рішучість кремля продовжувати війну в Україні.

Про це пише New York Times.

Масований удар по столиці України стався менш ніж через два тижні, через 13 днів, після зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором владіміром путіним на Алясці. Він став найбільшою російською атакою з того часу.

NYT вказує, що зустріччю в Анкордижі 15 серпня американський президент вивів путіна із західної дипломатичної ізоляції, але країна-агресор так і не пішла на жодні суттєві поступки щодо основних суперечливих питань між нею та Україною, що не наблизило обидві сторони до миру.

Трамп і путін 15 серпня провели першу з 2018 року зустріч в американському штаті Аляска — на авіабазі Елмендорф біля міста Анкоридж.

Київ зазнав однієї з наймасштабніших атак за останній час. Загинули 23 людини, зокрема четверо дітей, вісім ­- залишаються зниклими безвісти, 53 — поранено. За даними КМВА, наслідки фіксували у всіх районах, що є антирекордом для столиці.