Атаки на порти та енергетику скоротили експорт зерна з України в грудні

08 січня 2026, 20:26
Україна залишається одним із ключових постачальників зерна на світові ринки, однак посилення ударів по логістиці змушує трейдерів переглядати графіки відвантажень і контракти.

Масовані російські атаки на енергетичну та портову інфраструктуру України призвели до суттєвого скорочення експорту зернових. У грудні відвантаження пшениці знизилося майже на 25%, а кукурудзи — на 13%, свідчать дані аналітичної платформи CM Navigator. Загалом експорт зерна з України у грудні впав на 16% у річному вимірі.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на оцінки консалтингової компанії UkrAgroConsult.

За словами аналітика CM Navigator Донатаса Янкаускаса, відставання від минулорічних темпів експорту спостерігалося протягом усього сезону, але саме грудневі атаки по переробних підприємствах і логістичних вузлах суттєво погіршили ситуацію. Під обстрілами опинилися порти Одеської області, зокрема порт «Південний» — один із найглибших і найпотужніших в Україні.

Під час однієї з атак було пошкоджено термінал компанії Allseeds: знищено близько 30 контейнерів із борошном та рослинною олією, що спричинило масштабну пожежу.

Серед основних чинників, які гальмують експорт, експерти називають постійні обстріли портової інфраструктури поблизу Одеси, зниження ефективної потужності завантаження суден, затримки відправлень, менші обсяги кукурудзи через проблеми зі збиранням врожаю, а також жорстку цінову конкуренцію з боку інших експортерів.

У відповідь Україна завдала ударів по російській інфраструктурі, зокрема по порту Тамань у Чорному морі, який має стратегічне значення для перевалки нафти, газу, добрив і зерна.

У січні атаки на українську енергосистему продовжилися, що призвело до запровадження графіків відключень електроенергії по всій країні та створило додаткові труднощі для роботи портів. Водночас, за словами керуючого директора SovEcon Андрія Сизова, ситуацію частково вдалося стабілізувати завдяки встановленню дизельних генераторів на зернових терміналах в Одесі, що дозволяє підтримувати відвантаження навіть під час блекаутів.

війнаенергетиказерно

