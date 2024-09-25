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Атаки на склади рф показали, наскільки Захід допомагає кремлю своєю забороною ударів – ISW

25 вересня 2024, 10:26
Атаки на склади рф показали, наскільки Захід допомагає кремлю своєю забороною ударів – ISW
Мова йде про склад Октябрьскій, Торопецький та Тихорецький.

Останні удари ЗСУ по російських тилових складах боєприпасів показують, якою мірою російське військове матеріально-технічне забезпечення все ще отримує користь від наданого Заходом укриття, яке захищає російський тил.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Супутникові знімки демонструють серйозні пошкодження трьох великих російських складів боєприпасів на заході і південному заході рф після українських ударів за допомогою дронів.

Мова йде про склад Октябрьскій, Торопецький та Тихорецький. 

Знімки пошкоджень на трьох складах демонструють знищення десятків будівель для зберігання боєприпасів, залізничних вагонів, які російські війська могли використовувати для транспортування боєприпасів, і маси ймовірних ракет, каністри та інші матеріали, які російські сили залишили просто неба. 

Таке скупчене розміщення великої кількості матеріальних засобів підкреслює відсутність оперативної безпеки на російських тилових складах постачання, демонструючи ступінь гнучкості який забезпечили західні обмеження, що забороняють Україні вести вогонь із західної зброї по рф. 

Проте ця гнучкість надала кремлю можливість оптимізувати великі тилові об’єкти для масового перекидання техніки в Україну, зазначили в Інституті.

Постійне використання російськими військовими відомих великомасштабних матеріально-технічних засобів є значною вразливістю, якою Україна могла б скористатися, якби західні країни скасували обмеження, вважають в ISW.

Нагадаємо, вночі 21 вересня під Тихорецьком Краснодарського краю рф була атакована база артилерійських боєприпасів.

 

війна в Україніудари по рф

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