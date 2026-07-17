Атаки рф поставили під загрозу експорт зерна з України через Чорне море

За словами аналітиків, деякі трейдери призупинили закупівлі в Одесі.

Україна стикається з труднощами при експорті зерна через Чорне море, оскільки москва посилює удари по торгових суднах у відповідь на тижневі інтенсивні атаки України на російські судна.

Про це пише Financial Times.

Видання поділилося, що за даними компанії з морської безпеки Ambrey, російські атаки дронів на порт Одеси, найбільший морський порт України, призвели до скорочення складських потужностей на третину. Судновласники відмовляються направляти судна в цей район через побоювання зазнати удару. За словами аналітиків, деякі трейдери призупинили закупівлі в Одесі. В статті йдеться, що в четвер, 16 липня, адміністрація портів України повідомила, що в результаті десятків російських атак на порти та судна, що відбулися за останні два тижні, загинули 11 осіб, серед яких – працівники портів та іноземні моряки.

Видання наводить дані, що на росію та Україну припадає близько третини світового експорту пшениці. Ці атаки становлять загрозу для одного з найважливіших у світі маршрутів експорту зерна, який також є життєво важливим джерелом доходів для України. Київ розраховував на прибережний морський маршрут, щоб відновити експорт з Одеси та сусідніх портів до довоєнного рівня після того, як у 2023 році росія вийшла з ініціативи щодо безпечного коридору, підтриманої ООН. "росія вже чотири дні поспіль атакує порти та термінали. Тепер судна не хочуть туди заходити", – розповіла аналітик з питань зернової галузі з Дніпра Маша Белікова. Як наслідок, за її словами, внутрішні закупівельні ціни в українських портах "зникли", а судновласники більше не надають пропозицій щодо фрахту. Зазначається, що в росії також спостерігається скорочення обсягів морського експорту, що, принаймні частково, пов’язано з ризиками для безпеки судноплавства в Азовському морі після того, як Україна посилила атаки на паливні танкери та судна забезпечення в цьому районі.

За словами аналітика української компанії International Seaborne Market (ISM) Павла Сосновського, деякі судна зупинилися за межами українських вод, щоб переоцінити ризик атак російських дронів та ракет, тоді як страхові премії різко зросли.