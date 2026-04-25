Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Атаки ЗСУ по НПЗ обвалили російський нафтовий експорт до дворічного мінімуму

25 квітня 2026, 15:27
Атаки ЗСУ по НПЗ обвалили російський нафтовий експорт до дворічного мінімуму
соцмережі
Хоча ціна бареля перевищила $100 через перекриття Ормузької протоки, росія не отримує надприбутків.

Україна фактично заблокувала російський нафтовий експорт, попри тимчасове послаблення американських санкцій. москва не може скористатися зростанням цін на нафту через системні удари по своїй енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Хоча ціна бареля перевищила $100 через перекриття Ормузької протоки, росія не отримує надприбутків. Причин дві: санкційний тиск і прицільні удари ЗСУ по російських портах та нафтопереробних заводах. Атаки не дають окупантам перевантажувати нафту на танкери.

З 21 березня Україна перейшла до системного знищення портової та нафтопереробної інфраструктури росії. Наслідки відчутні вже зараз: перевалка сирої нафти впала на 300 000 барелів на день, експорт нафтопродуктів скоротився на 200 000 барелів.

Квітень виявився для росії ще гіршим – показники впали до найнижчого рівня з літа 2024 року. До кінця місяця цифри можуть досягти антирекордів 2023 року.

Оскільки вивезти чи переробити сировину неможливо, росія змушена скорочувати видобуток. За даними Reuters, він впав на 300 000–400 000 барелів на добу. Цю інформацію підтвердили п'ять незалежних джерел.

війнаЗСУнафта рфОрмузька протока

Останні матеріали

Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Cуспільство
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 12:44
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Політика
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 10:54
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Політика
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 08:19
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Політика
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 17:08
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Технології
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 14:21
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Політика
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 11:53
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Політика
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 13:54
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Політика
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 11:32
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється