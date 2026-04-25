Атаки ЗСУ по НПЗ обвалили російський нафтовий експорт до дворічного мінімуму

Україна фактично заблокувала російський нафтовий експорт, попри тимчасове послаблення американських санкцій. москва не може скористатися зростанням цін на нафту через системні удари по своїй енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Хоча ціна бареля перевищила $100 через перекриття Ормузької протоки, росія не отримує надприбутків. Причин дві: санкційний тиск і прицільні удари ЗСУ по російських портах та нафтопереробних заводах. Атаки не дають окупантам перевантажувати нафту на танкери.

З 21 березня Україна перейшла до системного знищення портової та нафтопереробної інфраструктури росії. Наслідки відчутні вже зараз: перевалка сирої нафти впала на 300 000 барелів на день, експорт нафтопродуктів скоротився на 200 000 барелів.

Квітень виявився для росії ще гіршим – показники впали до найнижчого рівня з літа 2024 року. До кінця місяця цифри можуть досягти антирекордів 2023 року.

Оскільки вивезти чи переробити сировину неможливо, росія змушена скорочувати видобуток. За даними Reuters, він впав на 300 000–400 000 барелів на добу. Цю інформацію підтвердили п'ять незалежних джерел.