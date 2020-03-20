АТБ, Rozetka та "Нова пошта" разом запускають експрес-доставку продуктів
Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі компанії Rozetka.
"У Дніпропетровській області в тестовому режимі почали доставляти продуктові набори за собівартістю. Три компанії об'єдналися на прохання Президента Володимира Зеленського, щоб допомогти українцям дотримуватися правил карантину та залишатися вдома", - зазначили у пресслужбі.
Функції в партнерстві розподілено наступним чином: АТБ формує пакети й продає всі продукти за мінімально можливою вартістю. Rozetka надає свій сайт для їх розміщення й обробляє всі замовлення безкоштовно, а "Нова пошта" здійснює доставку за собівартістю.
За планом на доставку буде потрібно 3-5 годин від моменту замовлення до моменту отримання набору.
Українцям запропонують три продуктові набори: від 400 до 700 грн. Базовий містить яйця, молоко, крупи, цукор, макарони, чай, фрукти й овочі, печиво, консерви, туалетний папір, мило, серветки. Після тестового періоду проєкт планують запустити по всій Україні.
Нагадаємо, що компанія «Нова пошта» внесла зміни у роботу своїх відділень, розташованих у тих торговельно-розважальних центрах, які закрили через введення в Україні карантинних заходів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків