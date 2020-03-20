АТБ, Rozetka та "Нова пошта" разом запускають експрес-доставку продуктів

"У Дніпропетровській області в тестовому режимі почали доставляти продуктові набори за собівартістю. Три компанії об'єдналися на прохання Президента Володимира Зеленського, щоб допомогти українцям дотримуватися правил карантину та залишатися вдома"

Компанії АТБ, Rozetka та "Нова пошта" в тестовому режимі запускають доставку продуктових наборів за собівартістю.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі компанії Rozetka.

"У Дніпропетровській області в тестовому режимі почали доставляти продуктові набори за собівартістю. Три компанії об'єдналися на прохання Президента Володимира Зеленського, щоб допомогти українцям дотримуватися правил карантину та залишатися вдома", - зазначили у пресслужбі.

Функції в партнерстві розподілено наступним чином: АТБ формує пакети й продає всі продукти за мінімально можливою вартістю. Rozetka надає свій сайт для їх розміщення й обробляє всі замовлення безкоштовно, а "Нова пошта" здійснює доставку за собівартістю.

За планом на доставку буде потрібно 3-5 годин від моменту замовлення до моменту отримання набору.

Українцям запропонують три продуктові набори: від 400 до 700 грн. Базовий містить яйця, молоко, крупи, цукор, макарони, чай, фрукти й овочі, печиво, консерви, туалетний папір, мило, серветки. Після тестового періоду проєкт планують запустити по всій Україні.

Нагадаємо, що компанія «Нова пошта» внесла зміни у роботу своїх відділень, розташованих у тих торговельно-розважальних центрах, які закрили через введення в Україні карантинних заходів.