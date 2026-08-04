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Atlantic Council: Європа має рідкісний шанс змінити перебіг війни на користь України

04 серпня 2026, 10:57
Atlantic Council: Європа має рідкісний шанс змінити перебіг війни на користь України
Фото: Генштаб ЗСУ
Важливим аспектом є підтримка оборонного сектору України.
росія більше не володіє ініціативою у війні проти України, заявив президент Володимир Зеленський в інтервʼю Fox News.
 
Як пише Atlantic Council, багато європейських лідерів, швидше за все, поділяють оптимістичну оцінку українського лідера. 
 
"Позиції України є найміцнішими з початку війни", – зазначив нещодавно президент Фінляндії Александр Стубб.
 
Видання наголошує, що успіхи України відкривають рідкісну можливість посилити тиск на путіна й створити умови для переговорного завершення найбільшого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни.
 
"Однак ця можливість, ймовірно, виявиться тимчасовою. Тому європейські партнери Києва повинні скористатися моментом і продемонструвати, що вони здатні рішуче діяти на міжнародній арені, збільшивши підтримку України", – додають у матеріалі.
 
На початку повномасштабного вторгнення обережність Заходу дозволила росії перегрупуватися, мобілізувати додаткові людські ресурси, розширити оборонне виробництво та збудувати масштабні укріплення. Тому тепер, коли хід війни знову змінюється на користь України, лідери Європи мають уникнути повторення помилок 2022 року.
 
Видання додає, що серед пріоритетів є вирішення проблеми дефіциту кадрів в Україні. Європейські уряди мають переглянути давні обмеження щодо фінансування витрат на утримання військових. 
 
"У зв’язку з надзвичайним навантаженням на державний бюджет України для проведення суттєвих реформ, спрямованих на поліпшення набору, утримання та мобілізації військовослужбовців, потрібні значні додаткові ресурси для фінансування конкурентоспроможних зарплат та стимулів до служби", – підкреслюють у публікації.
 
Ще одним важливим аспектом є підтримка оборонного сектору України. Замість того, аби покладатися на передачу зброї з наявних запасів, уряди Європи мають більше використовувати механізми ЄС для забезпечення довгострокового фінансування українського оборонного виробництва. 
 
"Європа також має надати Україні привілейований доступ до критично важливих технологій, зокрема до передової електроніки, інфраструктури хмарних обчислень, інструментів штучного інтелекту та систем зв’язку. У багатьох випадках перешкодою є не дефіцит технологій, а регуляторні бар’єри та режими експортного контролю, розроблені для умов миру, а не для масштабної європейської війни", – пояснює Atlantic Council.
 
Крім того, психологічна стійкість теж має стати частиною європейської стратегії підтримки. Після понад чотирьох років повномасштабного вторгнення бойовий стрес, травми та посттравматичний стресовий розлад вже не є індивідуальними викликами, а стали стратегічними проблемами. 
війна в Україніросія окупанти

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