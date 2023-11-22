Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Атомна субмарина США прибула до Південної Кореї

22 листопада 2023, 09:27
Атомна субмарина США прибула до Південної Кореї
Фото: cnn.com
Сьогодні вранці до Південної Кореї прибув американський атомний підводний човен класу "Лос-Анджелес" USS Santa Fe.

Про це повідомляє Korea Times.

Субмарина увійшла до військово-морської бази Чеджу на південному курортному острові наступного дня після запуску Північною Кореєю в космос військового розвідувального супутника.

USS Santa Fe входить до складу 1-ї авіаносної ударної групи ВМС США разом з авіаносцем USS Carl Vinson. 

Він також напередодні зайшов до бази південнокорейських ВМС у південно-східному місті Пусан.

"Півчнічна корея і надалі буде зміцнювати військово-морські обміни та співпрацю зі Сполученими Штатами, а також посилювати об’єднані оборонні позиції союзників", - заявили в командуванні ВМС Південної Кореї.

Ми також повідомляли, що США та Південна Корея спільно готуються до раптових атак "у стилі Хамас".

 

Останні матеріали

НАТО шукає нового генсека. Як західні європейці намагаються усунути з кандидатів естонку Каллас – Едвард Лукас
Політика
НАТО шукає нового генсека. Як західні європейці намагаються усунути з кандидатів естонку Каллас – Едвард Лукас
Переклад iPress – 21 листопада 2023, 23:40
Раптова відставка творця ChatGPT. Чи причетний до неї Ілон Маск та що означає звільнення найвпливовішого у світі менеджера ШІ – The Atlantic
Технології
Раптова відставка творця ChatGPT. Чи причетний до неї Ілон Маск та що означає звільнення найвпливовішого у світі менеджера ШІ – The Atlantic
Переклад iPress – 21 листопада 2023, 15:53
росія повторила помилку Наполеона. Чому праця Клаузевіца
Cуспільство
росія повторила помилку Наполеона. Чому праця Клаузевіца "Про війну" актуальна для України і через 200 років – Г'ю Сміт
Переклад iPress – 21 листопада 2023, 12:41
Вихід з позиційної війни у 2024 році. Оновлені зобов'язання мають стати таємною зброєю Заходу – Мік Раян
Політика
Вихід з позиційної війни у 2024 році. Оновлені зобов'язання мають стати таємною зброєю Заходу – Мік Раян
Переклад iPress – 20 листопада 2023, 23:46
Америка за крок від війни, яку може програти. Вихід – підтримати належним чином Україну сьогодні – Вес Мітчел
Політика
Америка за крок від війни, яку може програти. Вихід – підтримати належним чином Україну сьогодні – Вес Мітчел
Переклад iPress – 20 листопада 2023, 17:30
російський кеш наводнив Італію. Це привернуло увагу італійської розвідки – CEPA
Політика
російський кеш наводнив Італію. Це привернуло увагу італійської розвідки – CEPA
Переклад iPress – 20 листопада 2023, 14:09
Україна може виграти цю війну з росією. Але чи хоче цього Захід? – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна може виграти цю війну з росією. Але чи хоче цього Захід? – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 листопада 2023, 12:00
США не відступлять перед викликом путіна. Головні тези колонки Байдена – Washington Post
Політика
США не відступлять перед викликом путіна. Головні тези колонки Байдена – Washington Post
Переклад iPress – 19 листопада 2023, 23:54
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється