Атомна субмарина США прибула до Південної Кореї

Сьогодні вранці до Південної Кореї прибув американський атомний підводний човен класу "Лос-Анджелес" USS Santa Fe.

Про це повідомляє Korea Times.

Субмарина увійшла до військово-морської бази Чеджу на південному курортному острові наступного дня після запуску Північною Кореєю в космос військового розвідувального супутника.

USS Santa Fe входить до складу 1-ї авіаносної ударної групи ВМС США разом з авіаносцем USS Carl Vinson.

Він також напередодні зайшов до бази південнокорейських ВМС у південно-східному місті Пусан.

"Півчнічна корея і надалі буде зміцнювати військово-морські обміни та співпрацю зі Сполученими Штатами, а також посилювати об’єднані оборонні позиції союзників", - заявили в командуванні ВМС Південної Кореї.

Ми також повідомляли, що США та Південна Корея спільно готуються до раптових атак "у стилі Хамас".