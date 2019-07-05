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Аудіофайли із доказами пропричетніст Ситника на вибори президента США, відправили на експертизу.

"Зі змісту цього звернення встановлено, що згідно з аудіофайлом зафіксовано розмову особи з голосом, схожим на голос директора НАБУ, з чого вбачається, що останній використовував службове становище всупереч інтересам служби з метою втручання у виборчий процес щодо обрання президента Сполучених Штатів Америки"
Печерський районний суд Києва призначив комп'ютерно-технічну експертизу та експертизу звукозапису аудіофайлів, на яких людина з голосом, схожим на директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника, розповідає про свою роль під час виборів президента США.
Аудіофайли із доказами пропричетніст Ситника на вибори президента США, відправили на експертизу. Артем Ситник. Фото: politdengi.com.ua.

Інформацію подано в постанові суду від 8 квітня 2019 року, оприлюдненій в Єдиному держреєстрі судових рішень, експертизу мають провести експерти Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У мотивувальній частині постанови зазначено, що прокурор Генеральної прокуратури України звернувся до судді з клопотанням про проведення експертизи у кримінальному провадженні №42019000000000566 від 14 березня 2019 року, розпочатого за зверненням народного депутата про перевищення службових повноважень працівниками НАБУ, до якого була додана копія судового рішення і флеш-накопичувач.

"Зі змісту цього звернення встановлено, що згідно з аудіофайлом зафіксовано розмову особи з голосом, схожим на голос директора НАБУ, з чого вбачається, що останній використовував службове становище всупереч інтересам служби з метою втручання у виборчий процес щодо обрання президента Сполучених Штатів Америки і підтримки одного з кандидатів та зниження рейтингу іншого кандидата на посаду президента США шляхом розголошення даних попереднього розслідування у кримінальних провадженнях, пов'язаних з даними, які містяться в списках "чорної бухгалтерії " Партії регіонів", - йдеться в мотивувальній частині постанови.

За інформацією з постанови суду, під час проведення обшуку 27 березня 2019 року в мисливському господарстві "Поліське-Сарни" (Рівненська обл., Рівненський район , с. Страшеве) була виявлена карта з аудіофайлами, які ймовірно містять записи розмов з участю особи, голос якої схожий на голос директора НАБУ, зі змістом, що може свідчити про вчинення кримінальних злочинів.

У зв'язку з цим у органу досудового розслідування виникла необхідність з'ясувати технічні умови та технологію отримання звукозаписів за місцем зафіксованих розмов з участю Ситника, а також ідентифікувати його за фізичними даними голосу.

Нагадаємо, що з березня 2019 року ГПУ розслідує можливе втручання Ситника в президентські вибори в США.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко в ефірі програми "Право на владу" повідомив про заяву, що надійшла від позафракційного депутата Бориса Розенблата, який стверджував про нібито передачу Ситником в США так званої "чорної бухгалтерії" Партії регіонів для підтримки Гілларі Клінтон на президентських виборах. Він тоді зазначив, що незабаром ДБР розпочне опрацювання цієї справи.

22 березня в НАБУ спростували заяву Луценка про можливий вплив на вибори президента США, назвавши її абсурдною спробою дискредитувати Бюро.

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07 05 2019 22:38
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