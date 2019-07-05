Аудіофайли із доказами пропричетніст Ситника на вибори президента США, відправили на експертизу.

"Зі змісту цього звернення встановлено, що згідно з аудіофайлом зафіксовано розмову особи з голосом, схожим на голос директора НАБУ, з чого вбачається, що останній використовував службове становище всупереч інтересам служби з метою втручання у виборчий процес щодо обрання президента Сполучених Штатів Америки"

Печерський районний суд Києва призначив комп'ютерно-технічну експертизу та експертизу звукозапису аудіофайлів, на яких людина з голосом, схожим на директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника, розповідає про свою роль під час виборів президента США.

Інформацію подано в постанові суду від 8 квітня 2019 року, оприлюдненій в Єдиному держреєстрі судових рішень, експертизу мають провести експерти Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У мотивувальній частині постанови зазначено, що прокурор Генеральної прокуратури України звернувся до судді з клопотанням про проведення експертизи у кримінальному провадженні №42019000000000566 від 14 березня 2019 року, розпочатого за зверненням народного депутата про перевищення службових повноважень працівниками НАБУ, до якого була додана копія судового рішення і флеш-накопичувач.

"Зі змісту цього звернення встановлено, що згідно з аудіофайлом зафіксовано розмову особи з голосом, схожим на голос директора НАБУ, з чого вбачається, що останній використовував службове становище всупереч інтересам служби з метою втручання у виборчий процес щодо обрання президента Сполучених Штатів Америки і підтримки одного з кандидатів та зниження рейтингу іншого кандидата на посаду президента США шляхом розголошення даних попереднього розслідування у кримінальних провадженнях, пов'язаних з даними, які містяться в списках "чорної бухгалтерії " Партії регіонів", - йдеться в мотивувальній частині постанови.

За інформацією з постанови суду, під час проведення обшуку 27 березня 2019 року в мисливському господарстві "Поліське-Сарни" (Рівненська обл., Рівненський район , с. Страшеве) була виявлена карта з аудіофайлами, які ймовірно містять записи розмов з участю особи, голос якої схожий на голос директора НАБУ, зі змістом, що може свідчити про вчинення кримінальних злочинів.

У зв'язку з цим у органу досудового розслідування виникла необхідність з'ясувати технічні умови та технологію отримання звукозаписів за місцем зафіксованих розмов з участю Ситника, а також ідентифікувати його за фізичними даними голосу.

Нагадаємо, що з березня 2019 року ГПУ розслідує можливе втручання Ситника в президентські вибори в США.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко в ефірі програми "Право на владу" повідомив про заяву, що надійшла від позафракційного депутата Бориса Розенблата, який стверджував про нібито передачу Ситником в США так званої "чорної бухгалтерії" Партії регіонів для підтримки Гілларі Клінтон на президентських виборах. Він тоді зазначив, що незабаром ДБР розпочне опрацювання цієї справи.

22 березня в НАБУ спростували заяву Луценка про можливий вплив на вибори президента США, назвавши її абсурдною спробою дискредитувати Бюро.