СПОРТ НОВИНИУкраїнський дует Марта Костюк - Даяна Ястремська виграв другий матч на турнірі серії Grand Slam - Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу у Мельбурні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Australian Open: Костюк із Ястремською пробилися до третього кола парного розряду
Фото: з вільного доступу
За вихід до третього кола змагань у парному розряді Костюк та Ястремська завдали поразки італійці Жасмін Паоліні та британці Хезер Вотсон - 6:4, 6:3, передає Укрінформ.
Тенісистки провели на корті 1 годину 15 хвилин.
Путівку до чвертьфіналу Australian Open Костюк та Ястремська розіграють із посіяним під 9-м номером американсько-австралійським тандемом Каролін Долхайд - Сторм Сандерс, який днем раніше здобув вольову перемогу над японками Ері Ходзумі та Макото Ніномія - 5:7, 7:6 (7 2), 7:6 (10:7).
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