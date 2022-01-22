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Australian Open: Костюк із Ястремською пробилися до третього кола парного розряду

Український дует Марта Костюк - Даяна Ястремська виграв другий матч на турнірі серії Grand Slam - Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу у Мельбурні.
Australian Open: Костюк із Ястремською пробилися до третього кола парного розряду Фото: з вільного доступу
За вихід до третього кола змагань у парному розряді Костюк та Ястремська завдали поразки італійці Жасмін Паоліні та британці Хезер Вотсон - 6:4, 6:3, передає Укрінформ.
 
Тенісистки провели на корті 1 годину 15 хвилин.
 
Путівку до чвертьфіналу Australian Open Костюк та Ястремська розіграють із посіяним під 9-м номером американсько-австралійським тандемом Каролін Долхайд - Сторм Сандерс, який днем ​​раніше здобув вольову перемогу над японками Ері Ходзумі та Макото Ніномія - 5:7, 7:6 (7 2), 7:6 (10:7).
 
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22 01 2022 11:43
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