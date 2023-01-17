Australian Open заборонив прапори росії та білорусі на турнірі з тенісу після скарги України

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко засудив ці дії та закликав організаторів "негайно застосувати політику "нейтрального прапора".

На тенісному турнірі Australian Open заборонили прапори росії та білорусі після інциденту на матчі Катерини Байндль. Про рішення Федерації тенісу Австралії (Tennis Australia) повідомляє Reuters.

У першому раунді мейджора в Мельбурні під час низки матчів на трибунах були присутні російські прапори. Зокрема, з символікою росії на гру між українкою Катериною Байндль і росіянкою Каміллою Рахімовою прийшла група людей, серед яких один глядач мав футболку з зображенням президента рф владіміра путіна.

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко засудив ці дії та закликав організаторів "негайно застосувати політику "нейтрального прапора".

Сама Байндль сказала, що була "здивована" цією ситуацією, та назвала її "дуже дивною історією". "Просто намагалася абстрагуватися від цієї провокації, не вступати в конфлікт, тому що для мене в пріоритеті була перемога над суперницею по грі, – відреагувала на інцидент українка. – Робила все, щоб залишатися в "коконі", щоб не заводитися".

Tennis Australia запровадила бан на використання російських і білоруських прапорів на території турніру, який раніше поширювався лише на тенісистів з цих країн: вони можуть брати участь, але у нейтральному статусі.