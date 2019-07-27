Аваков повідомив, що у хресній ході в столиці взяли участь близько 30 тисяч людей

У хресній ході в центрі Києва з нагоди 1031-річчя хрещення Київської Русі-України взяли участь близько 30 тисяч людей

До забезпечення громадської безпеки та порядку залучені всі підрозділи поліції, зокрема фахівці вибухотехнічної служби, кінологи із собаками, спецпризначенці, а також співробітники превентивної комунікації.

"Київ. Хресна хода. Близько 30 тисяч людей. Спокійно. Співають і моляться. Без пригод", — ідеться в дописі міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова в Instagram, йдеться в "Громадське".

27 липня тисячі віруючих Української православної церкви Московського патріархату почали хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Київської Русі-України. Парафіяни та священнослужителі пройшли від Володимирської гірки, де перед цим відбулася святкова літургія, до Успенського собору в Києво-Печерській лаврі.

Нагадаємо, у Києві на Володимирській гірці розпочалася хресна хода Української Православної Церкви Московського патріархату з нагоди 1031-річчя Хрещення Русі.

Хода Православної церкви України відбудеться завтра, 28 липня.

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