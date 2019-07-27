Аваков повідомив, що у хресній ході в столиці взяли участь близько 30 тисяч людей
"Київ. Хресна хода. Близько 30 тисяч людей. Спокійно. Співають і моляться. Без пригод", — ідеться в дописі міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова в Instagram, йдеться в "Громадське".
27 липня тисячі віруючих Української православної церкви Московського патріархату почали хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Київської Русі-України. Парафіяни та священнослужителі пройшли від Володимирської гірки, де перед цим відбулася святкова літургія, до Успенського собору в Києво-Печерській лаврі.
Нагадаємо, у Києві на Володимирській гірці розпочалася хресна хода Української Православної Церкви Московського патріархату з нагоди 1031-річчя Хрещення Русі.
Хода Православної церкви України відбудеться завтра, 28 липня.
Читайте також: В уряд не візьмуть представників старих систем, - Корнієнко
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн