CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що авіація вже приступила до гасіння лісових пожеж в Луганській області. Однак розуміння з боку бойовиків відсутня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Аваков про пожежі: авіація вже в повітрі, але розуміння з боку бойовиків немає
Глава МВС заявив, що до кінця середи планується локалізувати всі осередки займання
Арсен Аваков. Фото: lb.ua
Про це він сказав в ході брифінгу, передає РБК - Україна.
"У нас є три вогнища, які викликають занепокоєння з гасіння пожежі. Президент сьогодні прийняв рішення зараз по використанню авіації. Авіація вже в повітрі. Особливість прийняття рішення - це близькість лінії розмежування і відсутності розуміння з боку окупаційних" влади "- з того боку лінії розмежування ", - підкреслив міністр.
Глава МВС додав, що до кінця дня стоїть завдання локалізувати всі осередки.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський прибув у Луганську область, де спалахнули лісові пожежі. Потерпілим можуть надати 50 млн гривень, але рішення ще не прийнято.
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