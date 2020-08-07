Аваков про пожежі: авіація вже в повітрі, але розуміння з боку бойовиків немає

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що авіація вже приступила до гасіння лісових пожеж в Луганській області. Однак розуміння з боку бойовиків відсутня.

Про це він сказав в ході брифінгу, передає РБК - Україна.

"У нас є три вогнища, які викликають занепокоєння з гасіння пожежі. Президент сьогодні прийняв рішення зараз по використанню авіації. Авіація вже в повітрі. Особливість прийняття рішення - це близькість лінії розмежування і відсутності розуміння з боку окупаційних" влади "- з того боку лінії розмежування ", - підкреслив міністр.

Глава МВС додав, що до кінця дня стоїть завдання локалізувати всі осередки.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський прибув у Луганську область, де спалахнули лісові пожежі. Потерпілим можуть надати 50 млн гривень, але рішення ще не прийнято.