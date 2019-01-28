Аваков: Видача виборчого бюлетеня на ім'я громадянина, що перебуває за кордоном, – це "в'язниця одразу"
За словами Авакова, однією з потенційних небезпек фальсифікації результатів виборів може бути така ситуація: "Голосування на місцях, у невеликих населених пунктах західної України замість осіб, які наразі працюють за кордоном".
"Я звертаю увагу кожного з присутніх поліцейських і прикордонників, що людина, яка видала бюлетень родичу або знайомому... а у нас буде довідка з прикордонної служби, що ця людина була (у зазначений час, - ред.) за кордоном, а навпроти прізвища є підроблений підпис і видано бюлетень - це кримінальна справа, яка доводиться за три секунди, це в'язниця одразу", - заявив Аваков на колегії МВС України в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".
Своєю чергою голова Держприкордонслужби України Петро Цигикал запевнив міністра, що візьме на контроль це питання і вживе всіх заходів для недопущення таких злочинів.
Нагадаємо, що глава МВС Арсен Аваков заявив, що всі кандидати в президенти України "отримають захист, а не преференції".
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