Аваков: Видача виборчого бюлетеня на ім'я громадянина, що перебуває за кордоном, – це "в'язниця одразу"

Очільник МВС попередив, що голосування замість громадянина, який працює за кордоном, тягне за собою кримінальну відповідальність

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав своїх підлеглих жорстко реагувати на можливі фальсифікації під час призначених на 31 березня виборів глави держави, пов'язані з голосуванням на західній Україні замість громадянина, що працює за кордоном.

За словами Авакова, однією з потенційних небезпек фальсифікації результатів виборів може бути така ситуація: "Голосування на місцях, у невеликих населених пунктах західної України замість осіб, які наразі працюють за кордоном".

"Я звертаю увагу кожного з присутніх поліцейських і прикордонників, що людина, яка видала бюлетень родичу або знайомому... а у нас буде довідка з прикордонної служби, що ця людина була (у зазначений час, - ред.) за кордоном, а навпроти прізвища є підроблений підпис і видано бюлетень - це кримінальна справа, яка доводиться за три секунди, це в'язниця одразу", - заявив Аваков на колегії МВС України в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

Своєю чергою голова Держприкордонслужби України Петро Цигикал запевнив міністра, що візьме на контроль це питання і вживе всіх заходів для недопущення таких злочинів.