ПОЛІТИКА НОВИНИЯкщо Національні дружини, зареєстровані ЦВК спостерігачами на виборах президента України, братимуть на себе силові функції, то це буде припинено.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Аваков: Якщо на виборах Нацдружини візьмуть на себе силову функцію, це припиниться
В Україні на вибори приїде понад 850 міжнародних спостерігачів
Арсен Аваков. Фото: lb.ua
Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує "Інтерфакс-Україна".
"Якщо ЦВК ухвалила рішення, ми приймаємо їх як спостерігачів. Але якщо вони позиціонуватимуть себе як функцію силового контролю, то ми припинимо цю діяльність", - сказав міністр, коментуючи рішення ЦВК зареєструвати Нацдружини як спостерігачів на виборах.
Нагадаємо, що в Нацполіції заявили, що в Україну на вибори приїде понад 850 міжнародних спостерігачів, прикордонники обіцяють перевірити всіх, особливо проросійських.
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06 02 2019 23:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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