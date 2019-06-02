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Аваков: Якщо на виборах Нацдружини візьмуть на себе силову функцію, це припиниться

В Україні на вибори приїде понад 850 міжнародних спостерігачів
Якщо Національні дружини, зареєстровані ЦВК спостерігачами на виборах президента України, братимуть на себе силові функції, то це буде припинено.
Аваков: Якщо на виборах Нацдружини візьмуть на себе силову функцію, це припиниться Арсен Аваков. Фото: lb.ua

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Якщо ЦВК ухвалила рішення, ми приймаємо їх як спостерігачів. Але якщо вони позиціонуватимуть себе як функцію силового контролю, то ми припинимо цю діяльність", - сказав міністр, коментуючи рішення ЦВК зареєструвати Нацдружини як спостерігачів на виборах.

Нагадаємо, що в Нацполіції заявили, що в Україну на вибори приїде понад 850 міжнародних спостерігачів, прикордонники обіцяють перевірити всіх, особливо проросійських.

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06 02 2019 23:26
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