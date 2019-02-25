Аваков: Застава одного з кандидатів складалася з пожертвувань людей, які нічого про це не знали

Заставний внесок одного з кандидатів у президенти України складався з пожертв людей, які не знали нічого про це, за цим фактом проводиться розслідування.

Одне з порушень на виборах стосується наповнення виборчого фонду і схожих фінансових порушень, повідомив на брифінгу голова МВС Арсен Аваков, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Так, наприклад, ми ведемо розслідування проти одного з кандидатів у президенти, заставна сума якого була наповнена пожертвами кількох приватних осіб, і потім з'ясовується, що ці особи про це нічого не знали", - розповів Аваков.

"Думаю, тільки-но процесуальну дію буде завершено, процесуальні люди - слідчі, прокурори - про це скажуть публічно", - додав він.

В цілому, за словами Авакова, спочатку виборчі порушення стосувалися в основному реклами, потім стали надходити "взаємні звинувачення про сітки", також були хуліганські дії, є і більш складні правопорушення - порушення в реєстрі виборців і виборчих фондах.

Нагадаємо, МВС запустило систему онлайн-моніторингу порушень на виборах. На сьогоднішній день зареєстровано 1871 звернення про порушення, що стосуються виборчої кампанії.