Аварія на "РівнеАзоті": в Укргідрометцентрі порадили не "купатись" під дощем і використовувати парасольки
Про це повідомили на Facebook-сторінці Укргідрометцентру, пише "Громадське".
Зокрема там зазначили, що на 6 годину 21 липня жодної загрози населенню та навколишньому середовищу через хмару азоту, яка піднялась у повітря напередодні, немає.
На території населених пунктів вміст діоксиду азоту становить 0,031 - 0,074 мг/м3 (при гранично допустимій концентрації 0,2 мг/м3) та оксиду азоту 0,029 - 0,048 мг/м3 (при гранично допустимій концентрації - 0,4 мг/м3).
В Укргідрометцентрі зазначили, що у деяких районах Рівненщини після аварії на підприємстві випадали підкислені дощі.
"Очевидно, що азотиста хмара в атмосферу все ж потрапила, і поступово розсіювалась і осідала локально, не поширюючись на велику відстань від місця викиду, завдяки погодним умовам на Рівненщині протягом минулої доби. Проте деяка кількість окису азоту розчинялась в атмосферній воді, знижуючи кислотність опадів на північному заході країни", - йдеться у повідомленні.
Наразі, за даними Укргідрометцентру, загрози вже немає. Проте там все ж не радять 21 липня "купатись" під дощем. Краще все ж убезпечити себе від можливих кислотних дощів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Що забороняє новий закон про жорстоке поводження з тваринами
- ФОТО "Укрзалізниця" запускає перший інклюзивний приміський електропоїзд
- ВІДЕО В Австралії вперше зняли величезну групу китів, які показали "бульбашкову сітку"