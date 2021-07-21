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Аварія на "РівнеАзоті": в Укргідрометцентрі порадили не "купатись" під дощем і використовувати парасольки

Наразі, за даними Укргідрометцентру, загрози вже немає
Укргідрометцентр закликав жителів Рівненської області "не купатись" під дощем 21 липня після аварії на підприємстві "РівнеАзот". Хоч загрози вже немає, варто убезпечити себе від можливих кислотних дощів парасолькою.
Аварія на "РівнеАзоті": в Укргідрометцентрі порадили не "купатись" під дощем і використовувати парасольки Фото: Еспресо

Про це повідомили на Facebook-сторінці Укргідрометцентру, пише "Громадське".

Зокрема там зазначили, що на 6 годину 21 липня жодної загрози населенню та навколишньому середовищу через хмару азоту, яка піднялась у повітря напередодні, немає.

На території населених пунктів вміст діоксиду азоту становить 0,031 - 0,074 мг/м3 (при гранично допустимій концентрації 0,2 мг/м3) та оксиду азоту 0,029 - 0,048 мг/м3 (при гранично допустимій концентрації - 0,4 мг/м3).

В Укргідрометцентрі зазначили, що у деяких районах Рівненщини після аварії на підприємстві випадали підкислені дощі.

"Очевидно, що азотиста хмара в атмосферу все ж потрапила, і поступово розсіювалась і осідала локально, не поширюючись на велику відстань від місця викиду, завдяки погодним умовам на Рівненщині протягом минулої доби. Проте деяка кількість окису азоту розчинялась в атмосферній воді, знижуючи кислотність опадів на північному заході країни", - йдеться у повідомленні.

Наразі, за даними Укргідрометцентру, загрози вже немає. Проте там все ж не радять 21 липня "купатись" під дощем. Краще все ж убезпечити себе від можливих кислотних дощів.

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21 07 2021 15:55
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