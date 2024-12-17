Аварія танкерів рф у Чорному морі: тонни мазуту прибило до курортної Анапи
17 грудня 2024, 12:33
Місцеві жителі опублікували відповідне відео, на ньому - вражаючі наслідки катастрофи
Нафтопродукти, які перевозили російські танкери "Волгонефть 212" та "Волгонефть 239", уже прибило до курортного міста Анапа (Краснодарський край рф). Місцеві жителі опублікували відповідне відео, на ньому - вражаючі наслідки катастрофи, у яку потрапили в Чорному морі, в районі Керченської протоки, два згаданих судна.
Про це пишуть Telegram-канали.
Зі слів місцевих жителів, шторм приніс величезну кількість мазуту з танкера, що розколовся в Керченській протоці. Великі згустки нафтопродуктів покривають піщану зону і воду одного з відомих пляжів під назвою "Жумчужина росії".
"Ось така ситуація на пляжі "Жемчужина росії". Необхідно терміново вживати заходів з очищення пляжної території. І виставити рахунки за завдані збитки жадібним торгашам нафтою, які випустили старі танкери, призначені для річок, у штормове море", - акцентують автори публікації.
Росіянин, який оприлюднив відео, не скупиться на нецензурні висловлювання, зокрема на адресу тих, хто зобов'язаний моніторити екологічну обстановку: "Це вони так обстановку моніторять, бл**ь... Ти подивися, що відбувається...".
При цьому чоловік просить розтиражувати відео, щоб усі дізналися про проблему на узбережжі.
За даними Telegram-каналу "Раньше всех. Ну, майже", Азово-Чорноморська міжрайонна природоохоронна прокуратура почала перевірку у зв'язку з появою інформації про забруднення прибережної смуги мазутною сумішшю внаслідок її витоку з танкерів, які зазнали аварії.