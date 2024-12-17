Аварія танкерів рф у Чорному морі: тонни мазуту прибило до курортної Анапи

Місцеві жителі опублікували відповідне відео, на ньому - вражаючі наслідки катастрофи

Нафтопродукти, які перевозили російські танкери "Волгонефть 212" та "Волгонефть 239", уже прибило до курортного міста Анапа (Краснодарський край рф). Місцеві жителі опублікували відповідне відео, на ньому - вражаючі наслідки катастрофи, у яку потрапили в Чорному морі, в районі Керченської протоки, два згаданих судна.

Зі слів місцевих жителів, шторм приніс величезну кількість мазуту з танкера, що розколовся в Керченській протоці. Великі згустки нафтопродуктів покривають піщану зону і воду одного з відомих пляжів під назвою "Жумчужина росії".

"Ось така ситуація на пляжі "Жемчужина росії". Необхідно терміново вживати заходів з очищення пляжної території. І виставити рахунки за завдані збитки жадібним торгашам нафтою, які випустили старі танкери, призначені для річок, у штормове море", - акцентують автори публікації.

Росіянин, який оприлюднив відео, не скупиться на нецензурні висловлювання, зокрема на адресу тих, хто зобов'язаний моніторити екологічну обстановку: "Це вони так обстановку моніторять, бл**ь... Ти подивися, що відбувається...".

При цьому чоловік просить розтиражувати відео, щоб усі дізналися про проблему на узбережжі.