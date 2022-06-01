Авіакомпанії скасовують рейси до Алмати

На тлі протестів у Казахстані міжнародні авіакомпанії почали скасовувати рейси до Алмати.

Про це повідомляє ряд ЗМІ.

Так, за даними Reuters, у середу рейси в Алмати скасували ближньосхідні авіаперевізники, як flydubai, Air Arabia і Jazeera Airways.

Водночас eTurbonews передає, що російський «Аерофлот», білоруський перевізник «Белавіа» та ряд інших авіакомпаній із країн пострадянського простору також скасували польоти до Алмати у середу.

Як повідомлялося, у середу в Казахстані під час масштабних антиурядових демонстрацій протестувальники взяли під контроль аеропорт найбільшого міста країни Алмати.

Мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися в Казахстані 2 січня в Жанаозені (місто в Мангістауській області на заході Казахстану). Вони переросли у масові протести, незважаючи на те, що уряд пішов у відставку, а також було оголошено зниження цін на газ.

Президент республіки Касим-Жомарт Токаєв звернувся до глав держав ОДКБ із закликом «надати допомогу Казахстану у подоланні терористичної загрози».

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, який очолює Раду колективної безпеки ОДКБ, заявив, що в Казахстан буде направлено «колективні миротворчі сили».

Державне телебачення також повідомило, що Національний банк Казахстану ухвалив рішення призупинити діяльність усіх фінансових інституцій.

Інтернет у країні в основному не працює.

У ході протестів загинуло вісім поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії, ще 317 силовиків поранено.