НОВИНИНа тлі протестів у Казахстані міжнародні авіакомпанії почали скасовувати рейси до Алмати.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Авіакомпанії скасовують рейси до Алмати
Фото: Ukrinform
Про це повідомляє ряд ЗМІ.
Так, за даними Reuters, у середу рейси в Алмати скасували ближньосхідні авіаперевізники, як flydubai, Air Arabia і Jazeera Airways.
Водночас eTurbonews передає, що російський «Аерофлот», білоруський перевізник «Белавіа» та ряд інших авіакомпаній із країн пострадянського простору також скасували польоти до Алмати у середу.
Як повідомлялося, у середу в Казахстані під час масштабних антиурядових демонстрацій протестувальники взяли під контроль аеропорт найбільшого міста країни Алмати.
Мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися в Казахстані 2 січня в Жанаозені (місто в Мангістауській області на заході Казахстану). Вони переросли у масові протести, незважаючи на те, що уряд пішов у відставку, а також було оголошено зниження цін на газ.
Президент республіки Касим-Жомарт Токаєв звернувся до глав держав ОДКБ із закликом «надати допомогу Казахстану у подоланні терористичної загрози».
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, який очолює Раду колективної безпеки ОДКБ, заявив, що в Казахстан буде направлено «колективні миротворчі сили».
Державне телебачення також повідомило, що Національний банк Казахстану ухвалив рішення призупинити діяльність усіх фінансових інституцій.
Інтернет у країні в основному не працює.
У ході протестів загинуло вісім поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії, ще 317 силовиків поранено.
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06 01 2022 11:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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