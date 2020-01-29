ЗДОРОВ'Я НОВИНИУкраїнська авіакомпанія МАУ 30 січня та 3 лютого здійснить два рейси з китайського міста Санья з острова Хайнань для евакуації українців через коронавірус.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Авіакомпанія МАУ здійснить два рейси для евакуації українців із Китаю через коронавірус
Крім того, близько 200 американців 28 січня евакуювали з Уханя в місто Анкорідж на Алясці
Фото: milliyet.com.tr
Про це передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу авіаперевізника, повідомляє "Громадське".
Як пише Der Spiegel, Німеччина планує евакуювати близько 90 своїх громадян із китайського міста Ухань.
Крім того, близько 200 американців 28 січня евакуювали з Уханя в місто Анкорідж на Алясці. Зону, де приземлився літак ізолювали. Усіх евакуйованих американців перевірять на наявність коронавірусу, пише Anchorage Daily News.
Раніше українська авіакомпанія SkyUp, яка виконує чартерні рейси для туроператора JoinUp, повідомила, що планує повертати своїх туристів з китайського острова Хайнань рейсами 29 січня й 1 лютого. Також SkyUp скасовує авіарейси в Китай у зв'язку з коронавірусом.
Нагадаємо, що посольство України в Китаї розглядає можливість евакуації українців з міста Ухань через коронавірус
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29 01 2020 11:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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