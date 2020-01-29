Авіакомпанія МАУ здійснить два рейси для евакуації українців із Китаю через коронавірус Крім того, близько 200 американців 28 січня евакуювали з Уханя в місто Анкорідж на Алясці

Українська авіакомпанія МАУ 30 січня та 3 лютого здійснить два рейси з китайського міста Санья з острова Хайнань для евакуації українців через коронавірус.

Фото: milliyet.com.tr

Про це передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу авіаперевізника, повідомляє "Громадське". Як пише Der Spiegel, Німеччина планує евакуювати близько 90 своїх громадян із китайського міста Ухань. Крім того, близько 200 американців 28 січня евакуювали з Уханя в місто Анкорідж на Алясці. Зону, де приземлився літак ізолювали. Усіх евакуйованих американців перевірять на наявність коронавірусу, пише Anchorage Daily News. Раніше українська авіакомпанія SkyUp, яка виконує чартерні рейси для туроператора JoinUp, повідомила, що планує повертати своїх туристів з китайського острова Хайнань рейсами 29 січня й 1 лютого. Також SkyUp скасовує авіарейси в Китай у зв'язку з коронавірусом. Нагадаємо, що посольство України в Китаї розглядає можливість евакуації українців з міста Ухань через коронавірус

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