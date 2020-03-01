Авіакомпанія Windrose з травня 2020 року запускає рейси з Києва до трьох міст Італії

Раніше Державіаслужба схвалила заявку авіакомпанії "Роза вітрів" на виконання чартерних рейсів із Києва до Одеси, Львова, Херсона, Харкова та Дніпра тричі на тиждень. Термін дії прав - до 28 березня 2020 року.

Авіакомпанія "Роза вітрів" (Windrose) на період літньої навігації 2020 року запускає рейси з Києва до Бриндізі, Ламеції-Терме та Анкони (всі - Італія), повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як повідомила прес-служба компанії, зокрема, рейси до Бриндізі виконуватимуться із 30 травня до 3 жовтня 2020 року щосуботи, рейси до Ламеції-Терме - з 29 травня до 3 жовтня 2020 року щовівторка, щоп'ятниці та щосуботи, а рейси до Анкони - із 6 червня до 19 вересня 2020 року щосуботи.

Вартість квитків становить від 2,8 тис. грн.

Як повідомлялося, комісія Державної авіаційної служби України вирішила анулювати право авіакомпанії "Роза вітрів" літати з Києва до Стамбула на регулярній основі тричі на тиждень.

Раніше Державіаслужба схвалила заявку авіакомпанії "Роза вітрів" на виконання чартерних рейсів із Києва до Одеси, Львова, Херсона, Харкова та Дніпра тричі на тиждень. Термін дії прав - до 28 березня 2020 року.

ТОВ "Авіаційна компанія "Роза вітрів" засновано у 2003 році. У 2007 році авіакомпанія отримала сертифікат експлуатанта та почала виконувати регулярні і чартерні перевезення під брендом Windrose Airlines.

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