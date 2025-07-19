Австралія передала Україні танки Abrams у межах нового пакета допомоги на $160 мільйонів — Reuters

Австралія — один із найбільших донорів української допомоги за межами НАТО.

Уряд Австралії офіційно підтвердив передачу Україні танків M1A1 Abrams у межах оборонного пакета вартістю 245 мільйонів австралійських доларів (близько 160 млн доларів США).

Про це повідомляє Reuters.

Міністр оборони Австралії Річард Марлз заявив, що Україна вже отримала більшу частину з 49 обіцяних танків, решта буде доправлена найближчим часом.

"Танки M1A1 Abrams зроблять значний внесок у триваючу боротьбу України проти незаконного та аморального вторгнення росії", — наголосив міністр.

У матеріалі Reuters нагадується, що Австралія — один із найбільших донорів української допомоги за межами НАТО, регулярно постачає боєприпаси, техніку та оборонне обладнання з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у лютому 2022 року.

Загалом з початку війни Австралія надала Україні підтримки на суму близько 980 мільйонів доларів США. До неї входять як військові постачання, так і гуманітарна допомога, навчання українських військових та логістична підтримка.

Окрім військової підтримки, Канберра продовжує послідовно тиснути на рф санкційно-економічними методами. Зокрема:

Заборонено експорт глинозему та алюмінієвих руд до росії, зокрема бокситів — ключового ресурсу для російської металургії.

Запроваджено персональні та секторальні санкції проти близько 1000 фізичних і юридичних осіб з рф.

У червні 2025 року Австралія закрила свої порти для російських танкерів, наклавши обмеження на 60 суден так званого "тіньового флоту", який москва використовує для обходу нафтових санкцій.

"Австралія ухвалила одне з наймасштабніших санкційних рішень проти російської воєнної машини", — зазначив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Політична позиція Австралії

Лівоцентристський уряд Австралії, очолюваний лейбористами, відкрито називає росію агресором та підтримує дипломатичне врегулювання конфлікту на умовах, які визначає Київ.

Цей крок із передачею Abrams — чергове підтвердження стратегічної позиції Канберри: підтримувати демократичні держави в захисті суверенітету та міжнародного права.