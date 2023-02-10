Австралія та Нова Зеландія найкраще підходять для того, щоб пережити ядерний апокаліпсис – дослідження

Вчені розповіли, які країни зможуть пережити можливу ядерну війну та допоможуть зберегти, а потім відновити людську цивілізацію.

Найбільше для цього підходить Австралія, за нею слідує Нова Зеландія, повідомляє The Guardian.

У дослідженні, опублікованому в журналі Risk Analysis, Австралія, Нова Зеландія, Ісландія, Соломонові Острови та Вануату описуються як острівні країни, найбільш здатні виробляти достатньо їжі для свого населення після "раптової катастрофи зі зменшенням кількості сонячного світла", такої як ядерна війна, виверження супервулкану або удар астероїда.

При цьому вчені зазначають, що по всьому світу будуть "групи тих, хто вижив, навіть за найгіршого сценарію". При цьому у тих, хто перебуває в найбільш стійких країнах, найвищі шанси уникнути доіндустріального колапсу.

У ході дослідження вчені порівняли 38 острівних держав за 13 факторами, які, як вони вважають, можуть передбачити успіх виживання держави після апокаліпсису. Вони включали виробництво продуктів харчування, енергетичну автономність, особливості виробництва і вплив стихійних лих на клімат.

Австралія та Нова Зеландія – сильні виробники сільськогосподарської продукції, вони заховані від можливих місць випадання радіоактивних опадів у Північній півкулі. Це дозволило їм зайняти лідируючу позицію, а Австралія показала найкращі результати загалом.

Австралія стала першою завдяки своїй інфраструктурі, надлишку енергії, що виробляється, високому рівню безпеки у сфері охорони здоров'я та оборонному бюджету. Але є дуже важливий чинник, який працює проти неї: відносно тісні військові зв'язки з Великою Британією та США робили її більш імовірною ціллю ядерної війни.

Нова Зеландія отримала деякі переваги завдяки своєму без'ядерному статусу, а також стійкості у разі різкого падіння глобальної температури, спричиненого періодом темряви.

"Існує ця надефективна економіка експорту продуктів харчування, яка може багаторазово годувати новозеландців тільки за рахунок експорту", - заявив один з авторів дослідження, професор Нік Вілсон з Університету Отаго у Веллінгтоні. Він додав, що навіть за найгіршого сценарію — скорочення врожаю на 61% під час затяжної ядерної зими — новозеландці все одно отримуватимуть достатньо їжі.

Водночас, за словами вченого, закриття світової торгівлі може прискорити соціальний колапс у країні.