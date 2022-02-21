CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАвстралія вперше за майже два роки відкрила кордони для іноземних туристів. В'їзд дозволено особам, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Австралія відкрила кордон для щеплених проти коронавірусу туристів
Фото: stanstedairport.com
Про це повідомляє Mail+, передає Укрінформ.
Водночас зазначається, що штат Західна Австралія, влада якого проводила сувору карантинну політику, відкриється для іноземних туристів лише 3 березня.
Як повідомлялося, у березні 2020 року Австралія закрила свої кордони майже для всіх, окрім своїх громадян та резидентів, намагаючись уповільнити поширення пандемії коронавірусу.
Громадянам Австралії також було заборонено виїжджати за кордон.
У світі станом на ранок 21 лютого зафіксували 425 071 562 випадки зараження коронавірусом, зокрема 5 906 496 летальних, одужали 350 759 806 осіб.
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21 02 2022 16:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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