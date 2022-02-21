Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Австралія відкрила кордон для щеплених проти коронавірусу туристів

Австралія вперше за майже два роки відкрила кордони для іноземних туристів. В'їзд дозволено особам, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу.
Австралія відкрила кордон для щеплених проти коронавірусу туристів Фото: stanstedairport.com
Про це повідомляє Mail+, передає Укрінформ.
 
Водночас зазначається, що штат Західна Австралія, влада якого проводила сувору карантинну політику, відкриється для іноземних туристів лише 3 березня.
 
Як повідомлялося, у березні 2020 року Австралія закрила свої кордони майже для всіх, окрім своїх громадян та резидентів, намагаючись уповільнити поширення пандемії коронавірусу.
 
Громадянам Австралії також було заборонено виїжджати за кордон.
 
У світі станом на ранок 21 лютого зафіксували 425 071 562 випадки зараження коронавірусом, зокрема 5 906 496 летальних, одужали 350 759 806 осіб.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 02 2022 16:46
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.