Австралія відкрила кордон для щеплених проти коронавірусу туристів

Австралія вперше за майже два роки відкрила кордони для іноземних туристів. В'їзд дозволено особам, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу.

Фото: stanstedairport.com

Про це повідомляє Mail+, передає Укрінформ. Водночас зазначається, що штат Західна Австралія, влада якого проводила сувору карантинну політику, відкриється для іноземних туристів лише 3 березня. Як повідомлялося, у березні 2020 року Австралія закрила свої кордони майже для всіх, окрім своїх громадян та резидентів, намагаючись уповільнити поширення пандемії коронавірусу. Громадянам Австралії також було заборонено виїжджати за кордон. У світі станом на ранок 21 лютого зафіксували 425 071 562 випадки зараження коронавірусом, зокрема 5 906 496 летальних, одужали 350 759 806 осіб. Читайте також: Португалія скасує більшість COVID-обмежень

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію