Австралія внесла коал у деяких регіонах до списку видів, що зникають
Про це повідомляє ВВС, зазначає Громадське.
Популяція коал страждає від лісових пожеж, від посухи, хвороб тощо. Тому уряд Австралії визначив вид тварин, як вимирущий, на території регіонів Квінсленд, Новий Південний Уельс та Австралійській Столичній Території. Їх закликали берегти коал від зменшення території проживання та змін клімату.
З 2012 року на цих територіях коали входили до списку «вразливих» тварин, тому уряд звинувачує регіони в безладності.
Міністерка навколишнього середовища Сюзан Лей зазначила, що чиновники мають розробити план з відновлення популяції тварин. Також тепер заявки на розвиток земель будуть оцінюватися як предмет впливу на вид.
Минулого року дослідження Нового Південного Уельсу показало, що коали там вимруть до 2050 року, якщо не буде вжито термінових заходів. За даними еколога Сіднейського університету Кріса Дікмена, внаслідок чагарникових пожеж, що тривали на території Австралії з осені 2019 року, могли загинути понад мільярд тварин.
Найбільша в Австралії група охорони коал каже, що зараз у дикій природі залишається не більше як 50 тисяч тварин.
Нагадаємо, що в Австралії коал у дикій природі "пастиме" штучний інтелект. Команда вчених університету Гріффіта в Австралії використала штучний інтелект для розпізнавання сумчастих під час переміщення у дикій природі, щоб запропонувати тваринам безпечний шлях біля доріг загального користування.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО На Сицилії поновилося виверження Етни
- ФОТО В Атлантичному океані помітили "килим" зі 100 тисяч мертвих риб
- ФОТО Противники ковід-обмежень спорудили шибениці під парламентом Чехії
- Книги про інновації та уяву 1
- Зараз час величезних змін та потрясінь для всіх, зокрема, і для дітей 1