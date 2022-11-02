Австралія внесла коал у деяких регіонах до списку видів, що зникають

Раніше вони були лише "вразливими"

Австралія визнала коал видом, що вимирають, на більшій частині східного узбережжя. Причиною стало різке зниження чисельності тварин.

Про це повідомляє ВВС, зазначає Громадське.

Популяція коал страждає від лісових пожеж, від посухи, хвороб тощо. Тому уряд Австралії визначив вид тварин, як вимирущий, на території регіонів Квінсленд, Новий Південний Уельс та Австралійській Столичній Території. Їх закликали берегти коал від зменшення території проживання та змін клімату.

З 2012 року на цих територіях коали входили до списку «вразливих» тварин, тому уряд звинувачує регіони в безладності.

Міністерка навколишнього середовища Сюзан Лей зазначила, що чиновники мають розробити план з відновлення популяції тварин. Також тепер заявки на розвиток земель будуть оцінюватися як предмет впливу на вид.

Минулого року дослідження Нового Південного Уельсу показало, що коали там вимруть до 2050 року, якщо не буде вжито термінових заходів. За даними еколога Сіднейського університету Кріса Дікмена, внаслідок чагарникових пожеж, що тривали на території Австралії з осені 2019 року, могли загинути понад мільярд тварин.

Найбільша в Австралії група охорони коал каже, що зараз у дикій природі залишається не більше як 50 тисяч тварин.

Нагадаємо, що в Австралії коал у дикій природі "пастиме" штучний інтелект. Команда вчених університету Гріффіта в Австралії використала штучний інтелект для розпізнавання сумчастих під час переміщення у дикій природі, щоб запропонувати тваринам безпечний шлях біля доріг загального користування.