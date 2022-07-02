Австралія вперше за два роки пандемії відкриє кордони для всіх вакцинованих
Про це сказав прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, повідомляє Громадське з посиланням на Reuters.
Подорожі для вакцинованих дозволять з 21 лютого. Для цього потрібно пройти повний курс щеплень проти коронавірусу. Послаблення обмежень не стосуватимуться невакцинованих людей.
Як зазначила міністерка внутрішніх справ Карен Ендрюс, нещепленим знадобиться відбувати самоізоляцію в готелі та заповнювати заявку перед поїздкою. І навіть це можна буде робити у разі отримання персонального дозволу на в'їзд.
Відкриття кордонів для вакцинованих зможе значно допомогти туризму, який сильно постраждав в Австралії після запровадження обмежень у березні 2020 року. За підрахунками чиновників, з початку пандемії через обмеження на міжнародний і внутрішній туризм країна втратила 72 мільярди доларів
Що передувало?
Австралія з початку пандемії вдавалася до стратегії повного подолання COVID-19, яка полягала у відстеженні кожного хворого та суворих обмеженнях для припинення поширення вірусу.
Але після поширення штаму "Дельта" у 2021 році країна дещо змінила стратегію та почала послаблювати обмеження всередині країни для власних громадян, роблячи наголос на вакцинації проти коронавірусу. Тепер Австралія вирішила послабити обмеження і для іноземців.
COVID-19 в Австралії
З початку пандемії у 25-мільйонній Австралії зафіксували 2,7 мільйона випадків коронавірусу, більшість із них виявили з початку поширення штаму «Омікрон». А 4,2 тисячі людей померли від ускладнень COVID-19.
У країні майже 85% людей отримали принаймні одну дозу вакцини, а 78,8% - завершили курс вакцинації. Ще майже 35% отримали третє щеплення.
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