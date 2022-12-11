Австралія ввела санкції проти росії та Ірану за "кричущі" порушення прав людини

Санкції будуть застосовані проти 13 осіб і двох юридичних осіб Ірану та проти 7 росіян

Австралія запровадила цілеспрямовані санкції проти росії та Ірану у відповідь на те, що вона назвала "кричущими" порушеннями прав людини.

Про це заявила міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг, передає Sky News.

Санкції будуть застосовані проти 13 осіб і двох юридичних осіб, включаючи іранську поліцію моралі та Сили опору Басідж, а також шістьох іранців, причетних до придушення протестів, спровокованих смертю 22-річної Махси Аміні під вартою у вересні.

До семи росіян, причетних до спроби вбивства колишнього лідера опозиції Олексія Навального, також будуть застосовані санкції щодо порушення прав людини, сказала пані Вонг у своїй заяві.

Вона додала, що Сейєд Садег Хоссейні, якого вона назвала старшим командиром Корпусу вартових Ісламської революції Ірану, є одним із тих, проти кого будуть застосовані санкції.

Його внесли до списку за ймовірну участь у "невибірковому застосуванні насильства проти протестувальників".

«Кричуща та широко поширена зневага іранським режимом до прав людини власного народу приголомшила австралійців, і винні мають бути притягнуті до відповідальності», — заявила пані Вонг.