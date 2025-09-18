Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Австралія знизила стелю цін на російську нафту та запровадила санкції проти "тіньового флоту"

18 вересня 2025, 12:59
Австралія знизила стелю цін на російську нафту та запровадила санкції проти
Фото: Freedman Club
Це зменшить вартість російської нафти на ринку й допоможе позбавити російську воєнну економіку доходів від сировини.

Уряд Австралії ухвалив рішення знизити стелю цін на російську нафту та ввести санкції проти майже сотні суден "тіньового флоту", яким росія користується для обходу санкцій.

Про це йдеться у пресрелізі на сайті офісу очільниці МЗС Австралії Пенні Вонг.

Стелю цін на російську нафту Австралія знизить із $60 до $47,60 за барель. Це зменшить вартість російської нафти на ринку й допоможе позбавити російську воєнну економіку доходів від сировини.

У МЗС зазначили, що Австралія вжила цих заходів у координації з міжнародними партнерами, включаючи Євросоюз, Велику Британію, Канаду, Нову Зеландію та Японію.

"Австралія зберігає повну заборону на імпорт із росії нафти та нафтоперероблених продуктів", – наголосили у зовнішньополітичному відомстві.

Крім того, Австралія запровадила цільові санкції проти 95 суден так званого "тіньового флоту". Загалом під австралійськими обмеженнями вже понад 150 таких суден. Ці схеми обходу несуть не лише фінансову підтримку війни, але й серйозні екологічні та морські ризики.

Загалом Австралія запровадила понад 1 600 санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну. У МЗС Австралії наголосили, що "уряд продовжить вживати скоординованих та рішучих заходів, щоб перешкодити можливостям росії фінансувати своє вторгнення, зокрема шляхом обмеження її доходів від нафти".

