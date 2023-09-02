Австралійська Electric Optic Systems передасть ЗСУ Slinger проти дронів
Про це повідомляє Australian Defence Magazine.
"Ця технологія дійсно йде в Україну. Система Slinger для повного ураження була придбана США для відправлення в Україну", – заявила виконавчий віце президент з оборонних систем Electric Optic Systems Метт Джонс.
За його словами, тестування комплексів Slinger відбувалося три тижні.
Компанія стоврила Slinger на базі 30-мм гармати М230FL та 7,62-мм кулемета MAG58.
Ці комплекси можуть вести вогонь одиночними пострілами, а також має режими 100 або 200 пострілів на хвилину з використанням теплового та нічного бачення.Ми такоє писали, що днями Німеччина передала Україні 10 танків Leopard 1A5 та іншу техніку.