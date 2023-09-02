Матеріали:
Теми:

Австралійська Electric Optic Systems передасть ЗСУ Slinger проти дронів

02 вересня 2023, 14:34
Австралійська Electric Optic Systems передасть ЗСУ Slinger проти дронів
Wikipedia
Австралійська оборонно-технологічна компанія Electric Optic Systems показала комплекси Slinger, які можуть атакувати безпілотники на відстані до 1,5 км, ці комплекси передадуть Україні.

Про це повідомляє Australian Defence Magazine.

"Ця технологія дійсно йде в Україну. Система Slinger для повного ураження була придбана США для відправлення в Україну", – заявила виконавчий віце президент з оборонних систем Electric Optic Systems Метт Джонс.

За його словами, тестування комплексів Slinger відбувалося три тижні.

Компанія стоврила Slinger на базі 30-мм гармати М230FL та 7,62-мм кулемета MAG58.

Ці комплекси можуть вести вогонь одиночними пострілами, а також має режими 100 або 200 пострілів на хвилину з використанням теплового та нічного бачення.

Ми такоє писали, що днями Німеччина передала Україні 10 танків Leopard 1A5 та іншу техніку.
Electric Optic SystemsSlinger

Останні матеріали

Стратегічна наступальна кампанія. Україна завдає ударів у відповідь – далі і частіше – Мік Раян
Технології
Стратегічна наступальна кампанія. Україна завдає ударів у відповідь – далі і частіше – Мік Раян
Переклад iPress – 01 вересня 2023, 16:45
Невдалий контрнаступ? Про феєрверки на заході росії та просування ЗСУ на півдні України – Том Купер
Політика
Невдалий контрнаступ? Про феєрверки на заході росії та просування ЗСУ на півдні України – Том Купер
Переклад iPress – 01 вересня 2023, 12:58
Байден має припинити відступати перед путіним. Слід прислухатися до своїх американських бойових генералів – The Hill
Політика
Байден має припинити відступати перед путіним. Слід прислухатися до своїх американських бойових генералів – The Hill
Переклад iPress – 31 серпня 2023, 23:14
Повернення ворога. Війна путіна проти України та когнітивна блокада західної безпекової політики. Частина IІ – Brookings Institute
Політика
Повернення ворога. Війна путіна проти України та когнітивна блокада західної безпекової політики. Частина IІ – Brookings Institute
Переклад iPress – 31 серпня 2023, 16:20
путін оголосив війну росії. Під ударом опинилися не вороги режиму, а його герої – Бруно Мачаеш
Політика
путін оголосив війну росії. Під ударом опинилися не вороги режиму, а його герої – Бруно Мачаеш
Переклад iPress – 31 серпня 2023, 12:37
Момент українського Valley Forge. Хто поставив би проти Джорджа Вашигтона – програв би – Курт Волкер
Cуспільство
Момент українського Valley Forge. Хто поставив би проти Джорджа Вашигтона – програв би – Курт Волкер
Переклад iPress – 31 серпня 2023, 09:47
Війна росії проти України. 5 наслідків застосування безпілотників – Мік Раян
Технології
Війна росії проти України. 5 наслідків застосування безпілотників – Мік Раян
Переклад iPress – 30 серпня 2023, 16:53
Пентагону слід визначитися. Дайте Україні самій керувати своїм контрнаступом – Джек Кін
Політика
Пентагону слід визначитися. Дайте Україні самій керувати своїм контрнаступом – Джек Кін
Переклад iPress – 30 серпня 2023, 08:46
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється