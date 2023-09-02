Австралійська Electric Optic Systems передасть ЗСУ Slinger проти дронів

Австралійська оборонно-технологічна компанія Electric Optic Systems показала комплекси Slinger, які можуть атакувати безпілотники на відстані до 1,5 км, ці комплекси передадуть Україні.

Про це повідомляє Australian Defence Magazine.

"Ця технологія дійсно йде в Україну. Система Slinger для повного ураження була придбана США для відправлення в Україну", – заявила виконавчий віце президент з оборонних систем Electric Optic Systems Метт Джонс.

За його словами, тестування комплексів Slinger відбувалося три тижні.

Компанія стоврила Slinger на базі 30-мм гармати М230FL та 7,62-мм кулемета MAG58.

Ці комплекси можуть вести вогонь одиночними пострілами, а також має режими 100 або 200 пострілів на хвилину з використанням теплового та нічного бачення.