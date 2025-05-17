Австралійця, який воював за Україну, засудили в рф до 13 років в'язниці – Reuters

Уряд Австралії вже відреагував на вирок.

російський суд на окупованому сході України визнав громадянина Австралії Оскара Дженкінса винним у бойових діях на боці українських військ і засудив його до 13 років колонії суворого режиму.

На це вже відреагувала міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг, яка заявила, що уряд країни "приголомшений фіктивним судом і 13-річним вироком", ухваленим 33-річному Дженкінсу.

"Як повноправний військовослужбовець регулярних Збройних сил України, Дженкінс є військовополоненим. Уряд Австралії ясно дав зрозуміти росії, що йому має бути надано захист, що надається йому як військовополоненому. росія зобов'язана поводитися з ним відповідно до міжнародного гуманітарного права, включно з гуманним поводженням", - сказала Вонг.