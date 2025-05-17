Австралійця, який воював за Україну, засудили в рф до 13 років в'язниці – Reuters
17 травня 2025, 10:23
Другий шанс для Феміди. Фото: reachsite.com
Уряд Австралії вже відреагував на вирок.
російський суд на окупованому сході України визнав громадянина Австралії Оскара Дженкінса винним у бойових діях на боці українських військ і засудив його до 13 років колонії суворого режиму.
Про це пише Reuters.
На це вже відреагувала міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг, яка заявила, що уряд країни "приголомшений фіктивним судом і 13-річним вироком", ухваленим 33-річному Дженкінсу.
"Як повноправний військовослужбовець регулярних Збройних сил України, Дженкінс є військовополоненим. Уряд Австралії ясно дав зрозуміти росії, що йому має бути надано захист, що надається йому як військовополоненому. росія зобов'язана поводитися з ним відповідно до міжнародного гуманітарного права, включно з гуманним поводженням", - сказала Вонг.
Вона сказала, що уряд Австралії працюватиме з Україною та Міжнародним комітетом Червоного Хреста, щоб домогтися звільнення Дженкінса.
Дженкінс, який раніше працював учителем у Мельбурні, служив в українських збройних силах, і був захоплений росією минулого року як військовополонений, повідомляли раніше ЗМІ.