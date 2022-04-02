НОВИНИВерхня палата парламенту Австрії (Бундесрат) схвалила проєкт, що робить щеплення від коронавірусу обов’язковим для всього дорослого населення, поставивши крапку у тривалій процедурі прийняття рішення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Австрія фінально схвалила обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для дорослих
Фото: з вільного доступу
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє dpa.
За два тижні до того проєкт схвалила нижня палата. У Бундесраті, як і очікувалося, його теж схвалили значною більшістю.
Австрія стала першою країною Європи, що зробила щеплення від COVID-19 обов’язковим для всього дорослого населення - крім вагітних і людей, які мають медичні протипоказання.
Перші вибіркові перевірки наявності щеплення почнуться з 15 березня.
За відмову щепитися загрожують штрафи у розмірі 600 євро, а якщо оштрафовані почнуть оскаржувати штраф і програють - сума штрафу може сягнути 3600 євро.
Наразі в Австрії вакциновані близько 70% населення, що менше, ніж в інших країнах Західної Європи.
Ковід-сертифікат визнається чинним протягом 9 місяців з дня останньої дози.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
04 02 2022 14:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Франції запроваджують "вакцинну перепустку"
- ФОТО Без масок і дотримання дистанції: у столиці мітингували антивакцинатори
- ВІДЕО У "Дії" з'явився дитячий ковід-сертифікат
- Чи виправдані заходи карантину в Україні щодо ситуації з COVID - 2019?Що насправді спричинить за собою посилення заходів карантину через COVID - 2019 і чи варто продовжувати карантин?
No articles