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Австрія фінально схвалила обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для дорослих

Верхня палата парламенту Австрії (Бундесрат) схвалила проєкт, що робить щеплення від коронавірусу обов’язковим для всього дорослого населення, поставивши крапку у тривалій процедурі прийняття рішення.
Австрія фінально схвалила обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для дорослих Фото: з вільного доступу
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє dpa.
 
За два тижні до того проєкт схвалила нижня палата. У Бундесраті, як і очікувалося, його теж схвалили значною більшістю. 
 
Австрія стала першою країною Європи, що зробила щеплення від COVID-19 обов’язковим для всього дорослого населення - крім вагітних і людей, які мають медичні протипоказання. 
 
Перші вибіркові перевірки наявності щеплення почнуться з 15 березня.
 
За відмову щепитися загрожують штрафи у розмірі 600 євро, а якщо оштрафовані почнуть оскаржувати штраф і програють - сума штрафу може сягнути 3600 євро.
 
Наразі в Австрії вакциновані близько 70% населення, що менше, ніж в інших країнах Західної Європи. 
 
Ковід-сертифікат визнається чинним протягом 9 місяців з дня останньої дози. 
 
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04 02 2022 14:56
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