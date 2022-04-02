Австрія фінально схвалила обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для дорослих

Верхня палата парламенту Австрії (Бундесрат) схвалила проєкт, що робить щеплення від коронавірусу обов’язковим для всього дорослого населення, поставивши крапку у тривалій процедурі прийняття рішення.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє dpa.

За два тижні до того проєкт схвалила нижня палата. У Бундесраті, як і очікувалося, його теж схвалили значною більшістю.

Австрія стала першою країною Європи, що зробила щеплення від COVID-19 обов’язковим для всього дорослого населення - крім вагітних і людей, які мають медичні протипоказання.

Перші вибіркові перевірки наявності щеплення почнуться з 15 березня.

За відмову щепитися загрожують штрафи у розмірі 600 євро, а якщо оштрафовані почнуть оскаржувати штраф і програють - сума штрафу може сягнути 3600 євро.

Наразі в Австрії вакциновані близько 70% населення, що менше, ніж в інших країнах Західної Європи.

Ковід-сертифікат визнається чинним протягом 9 місяців з дня останньої дози.