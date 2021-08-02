Австрія готова до виробництва будь-якої схваленої в ЄС вакцини від COVID-19, включно з російською

Раніше Курц заявляв, що заявки на перевірку вакцин від Росії і Китаю повинні прийматися ЕМА без урахування політичних розбіжностей між країнами

В інтерв'ю виданню Welt am Sonntag він, як підтвердження своїх намірів, сказав, що готовий зробити щеплення російською або китайською вакцинами.

Австрія готова до виробництва будь-яАвстрія готова організувати виробництво російських або китайських вакцин від коронавірусу, а також препарату з будь-якої іншої країни, яка отримала схвалення Європейського агентства з лікарських препаратів (ЕМА), заявив австрійський канцлер Себастьян Курц, пише "Інтерфакс-Україна".

В інтерв'ю виданню Welt am Sonntag він, як підтвердження своїх намірів, сказав, що готовий зробити щеплення російською або китайською вакцинами.

"Так, якщо ці вакцини будуть схвалені в Європі", - відповів він на питання ведучого.

Раніше Курц заявляв, що заявки на перевірку вакцин від Росії і Китаю повинні прийматися ЕМА без урахування політичних розбіжностей між країнами.

"При допуску вакцин неприпустимі геополітичні заборони. EMA, звичайно, має перевірити допуск китайських вакцин або російської вакцини в тому випадку, якщо вони подадуть заявку", - написав Курц у Twitter.

Він наголосив, що перемога над COVID-19 можлива тільки в результаті спільних зусиль світової спільноти.кої схваленої в ЄС вакцини від COVID-19, включно з російською.

Нагадаємо, що у Британії вакцину вкололи 103-річній жінці, яка пережила епідемію "іспанки"