Австрія послаблює локдаун, але ресторани й готелі будуть закриті до 7 січня
Австрія з понеділка почне ослаблювати обмеження, запроваджені у зв’язку зі збільшенням числа випадків коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство APA.
Школи та дитячі садки відновлюють регулярну роботу, так само знову дозволяється відкритися роздрібним торговцям і перукарням.
Водночас заклади громадського харчування, готелі та культурні заходи - за винятком відвідин музеїв - будуть закриті до 7 січня.
Нічні обмеження на вихід з дому також діятимуть до 6 січня.
"Жорсткий локдаун мав свій вплив", - заявив канцлер Австрії Себастьян Курц.
За його словами, число інфекцій все ще знаходиться на такому високому рівні, що можливі тільки "м'які кроки до відкриття".
"Пандемія ще не закінчилася", - заявив канцлер. Він також очікує, що кількість інфекцій знову зросте напередодні Різдва та Нового року.
"У перспективі ми повернемося до нормального життя влітку, але до цього часу ще шість місяців", - попередив Курц.
"Перші кроки можливі тільки з обмеженнями і тестами. Майбутнє Різдво буде відрізнятися від того, до якого ми звикли, але воно повинно бути гідним", - сказав Курц.
Глава уряду також звернувся до населення із закликом звести соціальні контакти до мінімуму.
Нагадаємо, що у Берліні скасували найбільшу новорічну вечірку Німеччини
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