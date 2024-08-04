Австрія розробляє нову стратегію безпеки для відмови від російського газу до 2027 року

За останніми оцінками, частка російського природного газу в австрійських трубопроводах становить від 80 до 90 відсотків.

Правляча коаліція Австрії планує відмовитись від російського газу до 2027 року. Такі терміни збігаються з цілями ЄС і мають бути зазначена в новій австрійській стратегії безпеки.

Про це повідомляє Kurier.

За останніми оцінками, частка російського природного газу в австрійських трубопроводах становить від 80 до 90 відсотків. Минулого року Австрія перерахувала "Газпрому" близько чотирьох мільярдів євро.

Згідно з іншим міркуванням уряду, залежність становить небезпеку для економіки. Одностороннє обмеження поставок призведе до зростання цін на газ для домогосподарств і промисловості.

Однак, цей ризик можна зменшити через контрольований вихід. Тепер ця мета має бути закріплена в новій австрійській стратегії безпеки.

Зараз уряд має завершити роботу, щоб готову стратегію можна було представити протягом наступних кількох тижнів.

Раніше повідомлялось, що у липні 2024 року російський експорт сирої нафти з ключових західних портів впав до 19-місячного мінімуму. Це призвело до загального зниження потоків морської нафти в усьому світі.