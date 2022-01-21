Австрія виділить мільярд на «вакцинаційну лотерею» - можна виграти 500 євро

Важливим є надання індивідуальних субсидій тим людям, які вже вакцинувалися чи ще вакцинуються. З нашого минулого досвіду ми побачили, що тема "вакцинаційної лотереї" є найкращим інструментом, щоб це забезпечити. Що можна буде виграти у вакцинаційну лотерею? Ваучери. Ваучер з дійсно хорошою вартістю, а саме – 500 євро

Уряд Австрії виділить близько 1 млрд євро на проведення так званої вакцинаційної лотереї, у якій кожна десята щеплена від COVID-19 особа зможе виграти ваучер у сумі 500 євро.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявив федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер під час пресконференції у четвер у Відні.

"Важливим є надання індивідуальних субсидій тим людям, які вже вакцинувалися чи ще вакцинуються. З нашого минулого досвіду ми побачили, що тема "вакцинаційної лотереї" є найкращим інструментом, щоб це забезпечити. Що можна буде виграти у вакцинаційну лотерею? Ваучери. Ваучер з дійсно хорошою вартістю, а саме – 500 євро", - заявив він.

Надалі ваучери можна буде витратити у закладах сфер торгівлі, громадського харчування, туризму, культури та спорту.

За словами канцлера, кожне окреме щеплення дає шанс виграти в лотерею. "Для прикладу, буде 5 млн учасників – це реалістична цифра, і сподіваємося, що вона буде ще більшою. Усі вони вже тричі вакцинувалися, і це означає загалом 15 млн щеплень. І з 15 млн щеплень виграшними будуть 1,5 млн, тобто, кожен 10-й має шанс виграти. Кожне щеплення – це шанс узяти участь у лотереї. Це стосується як тих, хто вже вакцинувався, так і тих, хто ще вакцинується", - заявив Негаммер.

Проводитиме лотерею, яка стартує з 15 березня, національний телерадіомовник ORF, який вже має достатній досвід у цій сфері.

Крім того, уряд Австрії запровадить ще один інструмент стимулювання вакцинації – надання субсидій громадам, де досягнуто великий рівень щеплення від COVID-19. Так, при досягнення рівня вакцинації населення 80% між громадами буде розподілено 75 млн євро, при 85% - 150 млн, а якщо в громадах буде щеплено 90% населення – 300 млн євро. Ці гроші потім будуть інвестовані у дитячі садки та майданчики чи інші муніципальні об’єкти.

За словами глави австрійського уряду, на ці заходи зі стимулювання населення до вакцинації загалом буде виділено до 1,4 млрд євро: до 1 млд євро – на лотерею і до 400 млн євро – для громад.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер Національна рада Австрії має проголосувати законопроєкт про обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу. Проблем з ухваленням у владній коаліції не очікують, до того ж розраховують на підтримку багатьох опозиційних депутатів.

Згідно із законопроєктом, в Австрії з лютого вводиться обов’язкова вакцинація проти коронавірусу для жителів країни віком від 18 років.

Спочатку діятиме перехідний період – до 15 березня.

Від 16 березня почнуться вибіркові перевірки, зокрема на вулицях. Тим, хто не зможе підтвердити щеплення проти COVID-19, загрожує штраф у розмірі від 600 до 3600 євро.