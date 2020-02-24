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Австрія заборонила в’їзд усім поїздам з Італії через небезпеку поширення коронавірусу

«Сполучення пасажирських потягів з Італією через перевал Бреннер призупинене в обох напрямках»
Влада Австрії вирішила не пропускати на свою територію усі пасажирські потяги, які їдуть з Італії, бо на півночі цієї країни поширюється китайський коронавірус.
Австрія заборонила в’їзд усім поїздам з Італії через небезпеку поширення коронавірусу Фото: yugopolis.ru

Про це повідомив представник австрійського державного залізничного оператора (OBB), передає Reuters, зазначає "Громадське".

Також Австрія не пропускатиме потяги у зворотному напрямку.

«Сполучення пасажирських потягів з Італією через перевал Бреннер призупинене в обох напрямках», — сказав представник OBB.

Як зазначає видання, проїзд через перевал Бреннер у східній частині Альп є важливим та часто завантаженим маршрутом пасажирських потягів.

23 лютого повідомлялось, що Австрія не пропустила потяг з Венеції через ризик поширення коронавірусу, бо у двох пасажирів виявили лихоманку.

Нагадаємо, що кількість інфікованих китайським коронавірусом у світі зросла до 78 767. З початку спалаху коронавірусу від хвороб, спричинених інфекцією, померла 2461 людина. Водночас 23 196 пацієнтів вилікувались.

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24 02 2020 12:00
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