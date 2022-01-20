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Австрія запроваджує лотерею в якості стимулу до вакцинації

Що треба, щоб виграти у вакцинаційній лотереї? Ваучери!
Уряд Австрії заявив у четвер, що запроваджує національну лотерею, щоб заохотити громадян робити щеплення від коронавірусу.
Австрія запроваджує лотерею в якості стимулу до вакцинації Фото: з вільних джерел
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
 
Приблизно 72% населення Австрії повністю вакциноване проти COVID-19, що є одним із найнижчих показників у Західній Європі.
 
Кількість нових випадків зараження за добу зросла до нового рекорду в середу, але уряд хоче уникнути чергового національного локдауну, оскільки країна вийшла з четвертого лише минулого місяця.
 
"Що треба, щоб виграти у вакцинаційній лотереї? Ваучери!" - заявив канцлер Карл Нехаммер на пресконференції з лідером опозиційних соціал-демократів Памелою Ренді-Вагнер.
 
Нехаммер сказав, що хоче фінансової винагороди для тих, хто отримав щеплення, додавши: "Ми вчилися з минулого і побачили, що вакцинаційна лотерея є найкращим можливим способом створення такої системи".
 
Громадяни, незалежно від того, були вони вже вакциновані чи ні, отримуватимуть квиток за кожне зроблене їм щеплення – загалом три квитки для тих, кому зробили бустерне щеплення.
 
Кожен десятий квиток отримає подарунковий ваучер на 500 євро, сказав Нехаммер, не вказавши, як можна буде їх витратити.
 
Пізніше в четвер нижня палата парламенту має ухвалити законопроєкт про обов’язковість вакцинації для всіх дорослих в Австрії, із початковими штрафами в 600 євро.
 
Австрія стане першою країною Європейського Союзу, яка запровадить обов’язкову вакцинацію для всіх дорослих, цей захід набуде чинності 1 лютого.
 
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20 01 2022 14:51
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